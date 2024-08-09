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高雄演唱會大餅 眷村旅宿嘆吃不到

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
鳳山黃埔新村目前有5家民宿，業者說7月僅100人入住，加上周邊旅宿業競爭激烈，平日空房率幾乎達百分之百。記者宋原彰／攝影
鳳山黃埔新村目前有5家民宿，業者說7月僅100人入住，加上周邊旅宿業競爭激烈，平日空房率幾乎達百分之百。記者宋原彰／攝影

高雄有全台最大面積的陸海空軍眷村保留區，市府10年前獨創「以住代護」計畫，將眷村空屋轉租民眾做生意藉以活化，但鳳山黃埔新村和左營建業新村不少民宿業者反映人潮冷清，非大型活動期間幾乎門可羅雀，砸錢修繕卻無優先續約權，每坪月租450元是龐大負擔。大嘆高雄市標榜演唱會經濟大餅，看得到卻吃不到。

高市府在鳳山黃埔新村及左營建業新村推動「以住代護」計畫，每期租約5年，每坪月租450元，不少業者打造復古旅宿，黃埔新村內有5家、建業新村15家，但砸了成本卻沒人潮，不僅租約到期不能優先續約，經營不善或未通過審核就須搬離，業者形容像場「噩夢」。

黃埔新村1名背包客棧業者說，民宿整個7月僅100人入住，平日空房率幾乎百分之百！另名在黃埔新村開業不久的民宿業者說，每月租金5萬多元、房屋稅、地價稅須自行負擔，初期成本超過300萬，5、6月住房率還好，7、8月虧損嚴重，枉費鳳山區有許多古蹟、美食亮點，卻無法聚客。

據統計，高雄2020年疫後住宿業銷售額高達165億元，近期演唱會經濟大爆發，外溢效應讓旅宿業雨露均霑，不過眷村旅宿業卻嘆「看得到、吃不到」，建業新村1名旅宿業說，建業新村在世運主場館旁，但出捷運站需步行20分鐘，吸引不了商務客，8月高雄沒大活動，訂房率雪崩式下滑到只剩2成，開業近4年，前期有疫情補助，每月租金9千元，續約後調回原租金4萬餘元，「每個月都過得提心吊膽」。

議員林智鴻認為，市府應以更優惠的方式鼓勵創業，為平衡業者淡旺季損益，文化局原先依場地面積核算的機制，應改為依營業額比例核算。

文化局表示，文化場域人潮多數仍集中在假日，市府會舉辦眷村嘉年華等特色活動吸引更多遊客入住眷村旅宿；而「以住代護」計畫仍採審核制，店家若做出口碑，審查委員會會依整體條件再做評估，讓進駐業者更具經營優勢；至於每坪租金收450元是考量市場環境，且眷舍內的前庭後院均未計價，是很合理的價格。

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