藤枝聯外道路10k落石交管 藤枝遊樂區休園至15日

高雄六龜及桃源區間的藤枝聯外道路，因近日大雨導致10k路段上邊坡持續零星落石不斷，林保署屏東分署即起至15日實施交管進行道路搶修，藤枝國家森林遊樂區自9日至15日休園。

林業及自然保育署屏東分署發布訊息指出，為維護用路人行車安全，8日起至15日實施交通管制，進行道路搶修清理，民眾請勿上山；藤枝國家森林遊樂區則自9日至15日休園，將視現場施工情形滾動調整交通管制期間及開園訊息。

依屏東分署資料顯示，藤枝聯外道路原名為荖濃溪林道，屬高屏溪流域集水區範圍，民國46年配合森林資源開發與安置榮民等政策而開闢修築；目前為藤枝森林遊樂區主要聯外道路，民國87年拓寬為雙線車道因應遊憩需求，全長19.7公里。

道路在2009年受颱風莫拉克影響，受損情況嚴重，仍不時有落石坍方等情形，1.3K、6.7K、12K，以及18至19.6K處有潛勢崩塌區域，呼籲民眾評估安全小心通行，並切勿在交通管制期間上山。