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擴大敬老卡功能 周春米：10月起可騎YouBike、搭船到琉球

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府敬老卡與一卡通公司合作，運用數據建立照護機制，鼓勵長輩多使用敬老卡。記者劉星君／攝影
屏東縣政府敬老卡與一卡通公司合作，運用數據建立照護機制，鼓勵長輩多使用敬老卡。記者劉星君／攝影

屏東縣政府鼓勵年長者們積極參與社交活動與一卡通公司合作，協助建立使用敬老卡數據分析，縣府從去年7月起擴大敬老卡使用，可搭台鐵、點數每月提升到500點，讓敬老卡活卡率提從18％提升到31％，縣長周春米今宣布，10月起敬老卡還可以騎Youbike、搭船到琉球，與屏東市國民運動中心使用。

屏東縣府社會處指出，截至今年6月底，65歲以上老人16萬2710人，占全縣人口20.54％，每年平均增長2.9％。提升敬老卡使用率，去年開放點數搭火車，提高點數500點。使用率與申請數量均成長，去年下半年與今年上半年相比，使用人次數成長176％，也開放33鄉鎮市公所「現場製卡」，線上申辦平台，敬老卡申請量較前期成長87.6%。

縣長周春米今宣布說，提升敬老卡使用量能，今年10月起，屏東敬老卡可以騎Youbike，也可搭船到琉球，及屏東市國民運動中心使用，讓長者有更多使用的選擇。

一卡通去年申請數位發展部「普及智慧城鄉生活應用計畫」，今年2月起，在屏縣社福館、勝利星村與屏菸1936文化基地等34處據點布建卡機，新增使用據點，鼓勵長者走出家門，透過人工智慧技術收集和分析數據，預警系統輔助，希望及早發現長者生活異常，提供關懷。將長輩分類高中低關懷群組，推播鼓勵簡訊提供活動優惠訊息，促進參與，對比簡訊發送後一個月數據分析，活動力顯著提升。

一卡通公司推加碼活動，即起到今年底，屏東長者使用敬老卡累計滿6次（趟），可獲300元iPASS MONEY回饋金。社會處長劉美淑說，長者使用智慧手機比例提高，但如何應用不熟悉，一卡通橫跨交通、消費支付等，透過加碼回饋提升長者數位能力。

70歲陳阿嬤說，她每次從屏東搭火車到高雄使用敬老卡，社區也會帶長輩出遊，很方便，敬老卡以後還可以騎YouBike，想試試看，社區附近有單車站。70歲林阿嬤說，敬老卡之後可以搭船去琉球，要約朋友一起去玩。

屏東縣長周春米（前排中）今天與長輩互動，也鼓勵長輩們多使用敬老卡。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（前排中）今天與長輩互動，也鼓勵長輩們多使用敬老卡。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左）今天與長輩互動，也鼓勵長輩們多使用敬老卡。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左）今天與長輩互動，也鼓勵長輩們多使用敬老卡。記者劉星君／攝影
屏東縣政府敬老卡與一卡通公司合作，運用數據建立照護機制，鼓勵長輩多使用敬老卡。記者劉星君／攝影
屏東縣政府敬老卡與一卡通公司合作，運用數據建立照護機制，鼓勵長輩多使用敬老卡。記者劉星君／攝影
提升長者數位能力，一卡通推出加碼活動，屏東長者使用敬老卡累計滿六次，即可獲得iPASS MONEY回饋金300元，小幫手幫長輩們申請設定電子支付工具。記者劉星君／攝影
提升長者數位能力，一卡通推出加碼活動，屏東長者使用敬老卡累計滿六次，即可獲得iPASS MONEY回饋金300元，小幫手幫長輩們申請設定電子支付工具。記者劉星君／攝影
屏東縣政府鼓勵長輩們參與社交活動，與一卡通公司合作，建立長者使用敬老卡預警系統，也推出加滿優惠活動，縣長周春米（右三）今宣布，屏東敬老卡10月起可以騎YouBike、搭船到琉球等。記者劉星君／攝影
屏東縣政府鼓勵長輩們參與社交活動，與一卡通公司合作，建立長者使用敬老卡預警系統，也推出加滿優惠活動，縣長周春米（右三）今宣布，屏東敬老卡10月起可以騎YouBike、搭船到琉球等。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（前排中）今天與長輩互動，也鼓勵長輩們多使用敬老卡。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（前排中）今天與長輩互動，也鼓勵長輩們多使用敬老卡。記者劉星君／攝影

一卡通 屏東縣政府 琉球

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