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國1末端及新生高架道路施工 8月24日起連2天封閉

中央社／ 高雄8日電

高公局辦理「新生高架橋及漁港高架橋例行性維護作業」，國1末端（373k+400~374k+320）及新生高架道路原訂10日、11日全線（雙向）施工封閉，臨時改為24日、25日。

高雄市交通局表示，高速公路局南區養護工程分局辦理新生高架橋及漁港高架橋例行性維護作業，原本預計10、11日上午8時至下午6時，國1漁港路匝道以南與新生高架道路主線管制通行，施工期間「373k漁港路（草衙路）出口及入口維持通行」，但下午接到通知改為24、25日，管制時段和路段不變。

交通局今天發布新聞稿，建議管制期間改道路線，包括往1、2貨櫃中心方向，由國1中山四路出口，沿凱旋四路、擴建路、新生平面道路。

往3、5貨櫃中心方向，利用國道1號371.6k金福路出口，經中安路（中平路）或金福路前往高雄港區或旗津。或利用國道1號373.4k漁港路出口，由漁港路平面道路、新生平面道路。

交通局智慧運輸中心提醒用路人，依現場警義交人員引導行駛、減速慢行，同時做好提早改道規劃，避免影響行程。並收聽警察廣播電台或可撥高公局1968免付費客服專線了解最新路況。

國道 高公局 高架橋

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