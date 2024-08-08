自助餐買飯驚見菜中藏壁虎！店家回應讓她當場傻眼 高市衛局揪缺失

有網友到高雄市左營區的自助餐廳買中餐，帶回公司要享用時，竟發現疑似壁虎混在豆芽菜之中，網友衝回自助餐店反映，櫃台小姐卻說這是魚或螃蟹，讓她當場傻眼。高市衛生局今天派人前往這間自助餐店稽查，未在天花板及餐檯看到壁虎或蟑螂，但發現砂糖桶及菜品未落實覆蓋及菜品堆疊等缺失，已要求業者改正，後續將擇期複查。

一名網友在臉書社團「我是左營人」發文，表示她去左營區某家自助餐廳買中餐，回到公司一打開，翻了一下菜，竟看到疑似壁虎的「亮點」，她二話不說衝回自助餐店反映，第一個員工是廚師，原本說「這沒什麼」，但在她指出混在豆芽菜之間的壁虎時，當場不知該如何回應，直接請她去找櫃台。

原PO說，櫃台小姐原本說沒有看到，她只好直接用指的，但櫃台小姐居然告訴她，「這是螃蟹還是魚之類的」，讓她聽了當場傻眼；由於當時還有很多客人等著結帳，所以櫃台小姐很緊張，直接問她花了多少錢、要退費。

原PO跟櫃台小姐說，她會向相關單位檢舉。原PO也呼籲，在外用餐一定要謹慎，「不然真的很可怕很噁心」。

高市衛生局說，今天接獲民眾反映後，派人前往左營這間自助餐稽查，現場抽查檢視多樣菜餚未見異物，天花板及檯面未有壁虎或蟑螂，針對砂糖桶及菜品未落實覆蓋及菜品堆疊等缺失，現場令其立即改正，後續擇期派員查察。