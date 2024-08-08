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國海院科研浮標3天驚奇之旅 有望揭開「颱風下的海洋之謎」

中央社／ 高雄8日電

澎湖望安岸巡人員5日在岸際高地拾獲1顆重達11公斤的科研浮標，確認是在凱米颱風期間被暴潮、大浪推湧上岸；並於60小時內繞行望安、花嶼海域175公里的3天「驚奇之旅」。

海巡署駐防澎湖望安的岸巡隊人員，5日在岸際高地拾獲這只貼有GoOcean圖樣的黃色圓盤狀設備，經通報後確認是海洋委員會國家海洋研究院7月間施放的科學漂流浮標。

國海院今天新聞稿表示，收到通報並確認位置後相當驚訝，照片顯示浮標出現在礁岩海岸旁高灘草地上，為平常海水無法抵達位置，粗估距離海平面高度達6公尺、水平距離50公尺，這顆重量11公斤的浮標應該是在颱風期間被暴潮、大浪推湧上岸。

颱風侵襲時一般人只能感受到陸上狂風暴雨，對於颱風下的大海海流怎麼推移海面上物品，國海院這枚科學研究浮標的三日「驚奇之旅」，提供一部分未曾揭開且耐人尋味的「颱風下的海洋之謎」。

經國海院比對機身序號與GPS軌跡紀錄，確認這顆浮標正是在凱米颱風襲台期間失聯的「海洋波浪、海流觀測浮標」，推測是颱風期間強風、低氣壓及惡劣海況推波助瀾及交互作用，所引起的「風暴潮」使得沿近岸水位異常抬升，再加上超過1層樓高的大浪，猶如將浮標「拋飛」至高灘地。

國海院助理研究員呂宜潔指出，分析浮標漂流軌跡和觀測到的波浪變化，這枚浮標自7月22日深夜中央氣象署發布海上颱風警報起，在颱風外圍環流作用下，自澎湖西嶼外海快速向南漂移，在60小時內於望安、花嶼海域繞行175公里。

期間測得的波浪浪高隨颱風進入台灣海峽，從1公尺不到的小波，快速增強到4.93公尺的大浪等級，浮標所在位置的波浪能量已是平常海況近200倍。從渾身傷痕的浮標外殼，可想像當時浮標在望安水垵港附近礁岩海岸受盡折磨。

國海院海洋產業及工程研究中心指出，從浮標觀測數據和拾獲時外觀顯示，漂忽不定的路徑及測得近2層樓高巨浪，可以設想若颱風警報期間有人員落海，不僅難以研判漂流到何處，更有可能被強大能量拉扯，後果絕對不堪設想，因此再次呼籲颱風天絕對不可輕忽海洋威脅，無論岸邊、海上都一樣。

國海院院長陳建宏表示，在海委會主委管碧玲強化海洋事務「三安、四海」業務職責指導下，國海院已布署9座定點浮標和27座岸際海洋雷達，每天24小時連續監測海洋環境變化，並透過GoOcean海洋遊憩風險資訊平台及NODASS國家海洋資料庫，提供海洋生活、科研及事務運用服務。

國海院也爭取相關計畫經費支持，提升海域空間環境監測科技與資訊服務能力，持續精進海域安全、科學研究與循證治理的數據累積及智慧應用。

凱米颱風 澎湖

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