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走訪高流藍寶石大歌廳展 陳其邁：如同搭乘時光機

中央社／ 高雄8日電

高雄流行音樂中心打造藍寶石大歌廳「秀場傳奇」故事展6日開展，高雄市長陳其邁今天參觀時說，藍寶石大歌廳造就許多偉大藝人，走進展場如搭乘時光機回到過去的秀場時光。

陳其邁今天至高流參觀故事展，會前聯訪時說，藍寶石大歌廳是高雄娛樂產業的獨特代表，更造就許多偉大的藝人，走進故事展場就如同搭乘時光機，讓人回憶過去的秀場時光。

陳其邁表示，小時後都會趁著秀場散場時入場看戲尾，雖然看不太懂，卻覺得相當熱鬧。在過去沒有電視機的年代，秀場就是最主要的娛樂，長大後他搭遊覽車至林口長庚工作時，4小時路程中也是看豬哥亮的歌廳秀重播，會感覺時間一下子就過了。

陳其邁說，今年高流藍寶石大歌廳演唱會票賣得很好，兩場都爆滿，聽到不少年輕人特地幫爸爸買票，當做父親節禮物，相當感人溫馨。看過演唱會的民眾可憑票根免費參觀故事展。至於陳其邁被問到今天如何度過父親節，陳其邁則笑著說，在努力工作中過節。

高流表示，這次「秀場傳奇」故事展回饋歌迷，民眾在年底前只要憑今年的藍寶石大歌廳演唱會門票，就可以免費入場；此外也開放民眾購票入場，展覽採全預約制。展場內共展出8組訪談、11套經典秀服以及超過百件的海報、專輯、演員證等珍貴展品，帶領民眾共同見證80年代的藍寶石秀場風華。

演唱會 父親節 陳其邁

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