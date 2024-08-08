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國際貓咪日在今天 屏縣研創貓咪專屬學堂浪貓不孤單

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
飼主吳念諭養了兩隻浪貓，第二隻浪貓「芝麻」在準備領養時生病了得了貓瘟，好在平安救回，活下來。記者劉星君／攝影
飼主吳念諭養了兩隻浪貓，第二隻浪貓「芝麻」在準備領養時生病了得了貓瘟，好在平安救回，活下來。記者劉星君／攝影

今天8月8日除了是父親節外，也是國際貓咪日，屏東縣動物之家今舉辦「涼夏貓樂趣-喵喵學堂日」，邀請喜歡貓咪的朋友們瞭解貓咪行為，縣府推動「微笑浪浪中途小棧」計畫認養貓咪飼主們今天也回娘家參與，飼主說，中途小棧認養機制很不錯，也會持續追蹤關懷浪貓認養後情況。

屏東縣府農業處在2018年3月成立動物保護及保育棵起，貓咪送養數量已突破千隻，縣府在2021年首創「微笑浪浪中途小棧」計畫，擴大犬貓認養影響力。

今邀請歷年認養貓咪朋友，回娘家敘舊，持續鼓勵以認養代替購買。飼主吳念諭養兩隻浪貓，她說，今年她在寵物店買貓飼料，看到寵物店的一處空間有等待認養貓咪，當下就決定領養「芝麻」，就在準備辦領養手續，「芝麻」生病得了貓瘟，「當時把我嚇壞了」，在工作人員的細心照料後，「芝麻」復原後，今年5月領養至今，「很幸運芝麻有活下來」。

吳念諭說，認養過程中，縣府做得很嚴謹，像是家庭評估等，後續追蹤很完善，每周都要在群組PO貓咪照顧情況，也可以看到其他人照顧的情形。

愛狗人協會指出，流浪犬貓動物認養中，浪貓約占一半以上。農業處表示，屏東縣動物之家今年6月底啟用，邀請大家到動物之家走走參觀，想要認養犬貓朋友也可以來此辦理。持續宣導飼主責任和「終養不棄養」等觀念，若有民眾想認養貓狗，可搜尋臉書「屏東縣政府農業處犬貓認養及動物保護教育宣導推廣專區」，並可私訊臉書專頁預約時間至指定店家與毛孩相處，後續再評估審查認養條件，合格者可以辦理認養手續，同時也歡迎有興趣成為「微笑浪浪中途小棧」計畫的店家朋友們踴躍提出申請，加入認養店家行列。

8月8日是國際貓咪日，屏東縣動物之家舉辦相關活動，縣長周春米（左）餵浪貓吃果泥。記者劉星君／攝影
8月8日是國際貓咪日，屏東縣動物之家舉辦相關活動，縣長周春米（左）餵浪貓吃果泥。記者劉星君／攝影
8月8日也是國際貓咪日，屏東縣動物之家今舉辦「涼夏貓樂趣-喵喵學堂日」，縣長周春米（右四）出席，縣府推動「微笑浪浪中途小棧」認養貓咪飼主們今也回娘家參與。記者劉星君／攝影
8月8日也是國際貓咪日，屏東縣動物之家今舉辦「涼夏貓樂趣-喵喵學堂日」，縣長周春米（右四）出席，縣府推動「微笑浪浪中途小棧」認養貓咪飼主們今也回娘家參與。記者劉星君／攝影

動物之家 屏東縣政府 認養 貓咪

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