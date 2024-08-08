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澎湖蘭馨聽見愛 天籟列車捐贈1000台助聽器

中央社／ 澎湖縣8日電

元健大和直販事業股份有限公司自民國98年推動「天籟列車」活動至今，今年與澎湖縣國際蘭馨交流協會偕手捐贈1000台助聽器造福澎湖鄉親，讓聽損者重新享有優質生活品質權利。

捐贈記者會上午在澎湖縣身心障礙福利服務中心3樓訓練教室舉行，由縣長陳光復代表接受並頒發感謝狀。依

依澎湖縣社會局數據，澎湖縣目前聽損朋友有846人，其中到6月底為止，有650人是年滿65歲以上長者且持有聽力障礙證明。

陳光復說，相信很多長輩隨年紀漸長聽力逐漸退化，在這過程當中仍有許多尚未領有身心障礙證明的長輩可能會需要助聽器協助。希望透過這次善舉，能讓他們重新聽到「天籟」聲音，提升優質生活品質。

澎湖縣政府社會處表示，「元健天籟列車」免費助聽器領用條件為「需設籍於澎湖縣」且「雙耳聽力損失達60~90分貝」者才可領用。社會處提醒，若領取後助聽器有相關問題，可到「元健助聽器」門市洽詢。

社會處今天新聞稿表示，像助聽器這樣的輔具，區分為身心障礙輔具、長照輔具、職務再設計、職災輔具、教育輔具及醫療輔具等類別；使用對象身份也以身心障礙者、老年人或失能者為主，健全身心障礙者與長輩的長期照顧服務，一直都是縣府施政重點。

在身心障礙生活輔具部分，透過澎湖縣輔具服務中心辦理，目前在5鄉1市都設有據點和便利站，以及輔具行動專車每周一次主動前進偏鄉社區，讓行動不便民眾可就近獲得服務，不需要大費周章出門到據點或中心才能獲得輔具協助，保障每個人都能有權益獲得需要資源，也因此才能在最近一次接受中央考核時，以優等取得全國佳績。

澎湖縣 輔具 長輩

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