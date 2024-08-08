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高雄海洋派對8月17日登場 14公尺高豆腐鯊造型滑道「好刺激」
高雄市政府8月17日到25日將在第三船渠大港橋周邊水域及陸域舉辦為期9天的「高雄海洋派對」，現場有遊艇展覽、船艇體驗及水域遊憩項目，來自法國的國際級海、空水舞光影展演；首次推出的「水花樂園」有高達14公尺高的豆腐鯊造型滑道，大港橋航道也會舉辦創意造筏大賽，讓民眾親近海洋，也能體驗港灣城市的多元風貌。
海洋局表示，首次推出的水花樂園有4座大型親水遊具設施，高達14公尺高的豆腐鯊造型刺激滑道，適合親子同樂的海豚造型雙戲水池，「波波碼頭」及「鯨魚島」更加入不同難度的水上闖關遊戲，讓玩水更加有趣，「海洋舞台」則在周末安排親子劇團及互動表演，水舞廊道除了有消暑的旋轉噴水裝置，還加入8隻可愛的海洋寶貝，陪伴大小朋友打水戰。
海洋局說，來自法國的國際級表演水上飛板秀Flyboard Show，將運用愛河灣、大港橋獨特的港灣環境，結合音樂、水舞、水幕、燈光、投影、雷射等特效，打造一場世界級視覺饗宴海空大匯演。
為了讓民眾能更親近高雄港灣，活動期間的兩個周末，在第三船渠遊艇碼頭推出遊艇展覽和船艇搭乘體驗，配合遊艇碼頭專門停泊42呎以下的泊位特色，與遊艇業者合作最沒有距離的「賞船」體驗，歡迎民眾來欣賞各式遊艇和動力小船，還有海洋Cosplay服裝可免費借用拍照，更有SUP、水上腳踏車、獨木舟等水域遊憩活動體驗。
海洋局說，今年2月高雄市首次舉辦的「愛河創意造筏大賽」，由市長陳其邁親自操作船筏與選手較勁，吸引眾多隊伍以袋裝洋芋片、大水桶、寶特瓶等回收物製作船筏載具，這次搭配暑假所舉辦的海洋派對，創意造筏活動將再次回歸，以紅、橙、黃、綠、藍五色為創意主題，集結於大港橋航道上，歡迎造筏高手踴躍報名再戰。
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