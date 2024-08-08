高雄捷運O9站聯開案引資171億 A基地先行招商

高雄市政府今天上午舉辦「高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案」廉政平台成立大會暨A基地招商說明會，高雄市副市長林欽榮說，O9案總面積2.03公頃，開發預估引入171億元投資，今天A基地率先公告，象徵O9站運動樂活新都心正式啟動，市府將可分回A基地總樓地板面積的31.5%，價值約20億元，可挹注捷運建設。

林欽榮表示，O9聯開案配合打造高雄運動城市政策，市府先進行中正體育場改建計畫，將原本封閉式場所，改造為開放式場域，保存部分看台，打造600公尺的環形高架市民散步道，導入公園遊憩、商業服務機能，同時更新既有運動設施，打造「Kaohsiung Highline」開闊新穎複合型運動公園，預計今年底完工。

林欽榮說，本案歷經2年的都市計畫變更程序，將原有運動設施重新集中規劃設置，興闢公園、綠地及綠兼道等公共設施，並拓寬輔仁路、輔仁路7巷及四維一路道路系統，打造舒適優質的開放生活場域及改善長期壅塞路網，提供民眾更舒適安全的道路環境，周邊的公共設施將配合開發時程優先到位，開發後將成為高雄最大的運動產業聚落新地標。

高市捷運局長吳嘉昌說，高雄地區捷運路網逐步成形，以捷運站周邊為生活核心的發展型態，將為高雄帶來新的城市翻轉契機，本案將分為3處基地招商，7月29日已優先公告位於輔仁路側的A基地，土地面積約1571坪，容積率630%，使用分區為捷運開發區，使用項目比較一般商業區，可由投資人自行規劃運用，預估可興建約1.77萬坪開發大樓，並引入公共托育設施及親子館，運動休閒生活聚落首部曲啟動，逐步開發成為新穎複合運動場所。

法務部廉政署副署長沈鳳樑致詞說，廉政署從2016年起與中央、地方機關合作推出機關採購廉政平台，有效防止外部勢力介入機關採購，目前廉政署列管且運作中的機關採購廉政平台計有60案，總金額達1.458兆餘元，另外有16案已完成階段性任務，有效協助機關順利完成重大工程。

沈鳳樑說，為順利推動高雄市捷運沿線基地重大土地開發案政策，廉政署自2022年起陸續成立「捷運橘線O10站土地開發案」、「捷運橘線O13大東站土地開發案」與「捷運黃線Y15站土地開發案」廉政平臺，今天成立的「捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案」廉政平台，是高雄市政府捷運工程局所成立的第4個平台，也是與高雄市政府第9次合作成立廉政平台。