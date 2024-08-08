快訊

中華隊8日賽程／拚連續兩屆奪牌 郭婞淳、羅嘉翎今相繼登場

批蘇嘉全赴印尼謀私利 王育敏、羅智強等4人逆轉免賠200萬確定

心疼郁婷「承受許多不公平的壓力」 賴總統：體育署務必嚴正抗議採法律作為

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄捷運O9站聯開案引資171億 A基地先行招商

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮今天上午出席高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案招商說明會。記者王勇超／攝影
高雄市副市長林欽榮今天上午出席高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案招商說明會。記者王勇超／攝影

高雄市政府今天上午舉辦「高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案」廉政平台成立大會暨A基地招商說明會，高雄市副市長林欽榮說，O9案總面積2.03公頃，開發預估引入171億元投資，今天A基地率先公告，象徵O9站運動樂活新都心正式啟動，市府將可分回A基地總樓地板面積的31.5%，價值約20億元，可挹注捷運建設。

林欽榮表示，O9聯開案配合打造高雄運動城市政策，市府先進行中正體育場改建計畫，將原本封閉式場所，改造為開放式場域，保存部分看台，打造600公尺的環形高架市民散步道，導入公園遊憩、商業服務機能，同時更新既有運動設施，打造「Kaohsiung Highline」開闊新穎複合型運動公園，預計今年底完工。

林欽榮說，本案歷經2年的都市計畫變更程序，將原有運動設施重新集中規劃設置，興闢公園、綠地及綠兼道等公共設施，並拓寬輔仁路、輔仁路7巷及四維一路道路系統，打造舒適優質的開放生活場域及改善長期壅塞路網，提供民眾更舒適安全的道路環境，周邊的公共設施將配合開發時程優先到位，開發後將成為高雄最大的運動產業聚落新地標。

高市捷運局長吳嘉昌說，高雄地區捷運路網逐步成形，以捷運站周邊為生活核心的發展型態，將為高雄帶來新的城市翻轉契機，本案將分為3處基地招商，7月29日已優先公告位於輔仁路側的A基地，土地面積約1571坪，容積率630%，使用分區為捷運開發區，使用項目比較一般商業區，可由投資人自行規劃運用，預估可興建約1.77萬坪開發大樓，並引入公共托育設施及親子館，運動休閒生活聚落首部曲啟動，逐步開發成為新穎複合運動場所。

法務部廉政署副署長沈鳳樑致詞說，廉政署從2016年起與中央、地方機關合作推出機關採購廉政平台，有效防止外部勢力介入機關採購，目前廉政署列管且運作中的機關採購廉政平台計有60案，總金額達1.458兆餘元，另外有16案已完成階段性任務，有效協助機關順利完成重大工程。

沈鳳樑說，為順利推動高雄市捷運沿線基地重大土地開發案政策，廉政署自2022年起陸續成立「捷運橘線O10站土地開發案」、「捷運橘線O13大東站土地開發案」與「捷運黃線Y15站土地開發案」廉政平臺，今天成立的「捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案」廉政平台，是高雄市政府捷運工程局所成立的第4個平台，也是與高雄市政府第9次合作成立廉政平台。

高雄市副市長林欽榮今天上午出席招商說明會，說明高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案。記者王勇超／攝影
高雄市副市長林欽榮今天上午出席招商說明會，說明高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案。記者王勇超／攝影
高雄市副市長林欽榮對媒體說明高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案。記者王勇超／攝影
高雄市副市長林欽榮對媒體說明高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案。記者王勇超／攝影
高雄市副市長林欽榮代表高雄市政府，與法務部廉政署、高雄地方檢察署、橋頭地方檢察署共同宣示成立「捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案」廉政平臺。記者王勇超／攝影
高雄市副市長林欽榮代表高雄市政府，與法務部廉政署、高雄地方檢察署、橋頭地方檢察署共同宣示成立「捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案」廉政平臺。記者王勇超／攝影

林欽榮 高雄市 高雄捷運

延伸閱讀

視察高捷岡山車站 林欽榮：拚2027年底通車至RK6

高捷岡山車站已通車 岡山路竹線二A階段拚2027年底完工

高市消防特搜中隊8月輪值國際救災 市府決定明年升格大隊

高捷小港林園線2站周邊土地變更 打造南高新門戶

相關新聞

高雄捷運O9站聯開案引資171億 A基地先行招商

高雄市政府今天上午舉辦「高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案」廉政平台成立大會暨A基地招商說明會，高雄市副市長林欽榮...

吳亮慶就職屏東長治鄉長 拚鄉政2年當4年用

屏東縣長治鄉長補選由無黨籍吳亮慶以79票差距險勝對手邱佳娟，昨天宣誓就職，吳亮慶指這次選舉遭受史無前例的各種打擊，但他當...

高市前瞻蓋停車場 蓋好3年就被討地

高雄市政府爭取15.2億前瞻建設經費預計蓋10座停車場，已有9座完工啟用，但位於復興二路的停車場卻被審計部發現，當時未確...

歷經半年層層考核 高市15位愛家又熱心公益的傑出父親出線

高雄市模範父親協會舉辦第18屆傑出父親選拔，15名獲選的父親橫跨傳產、房產、食品等領域，都是傑出企業家。協會指出，當選人...

高市爭取前瞻經費蓋停車場 營運3年就被國有財產署要回土地

高雄市政府向中央爭取前瞻建設經費15.2億元蓋停車場，預計興建10座停車場，目前已有9座完工啟用，但其中位於復興二路的停...

轄內無大學、難覓社工 首屆離島社工公費生連江縣上工

離島連江縣社工人力不足，且轄內沒有社工相關科系，衛福部經行政院核定，以專案計畫提供4年共12名公費社工學生，以解決社工人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。