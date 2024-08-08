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高雄岡山車站後站新設停車場 搭捷運更便利

中央社／ 高雄8日電

台鐵岡山車站是北高雄交通轉運樞紐，但周邊停車空間不足。高雄市政府工務局整理車站後站竹圍西街旁空地為停車位，提供98席機車位、69席汽車位，整理市容也擴充站區停車量能。

台鐵岡山車站是北高雄交通轉運樞紐，隨高雄捷運RK1岡山車站通車後，整體運量持續提升，進出乘客眾多，加以車站周遭為住宅區及商業區，通勤轉乘與地方日常停車需求高漲，停車空間往往供不應求。

鑑於岡山車站周邊停車空間不足，高市府近期再整理車站後站竹圍西街旁空地，交通局將空地重新規劃為停車場，工務局道路養護工程處施工後，再由交通局納入管理收費，以緩解岡山車站周邊停車問題。

工務局道路養護工程處表示，竹圍西街302號旁空地於縣市合併前即以鋪設柏油路面方式供當地免費停車使用，因部分民眾亂停車、占用等情形，影響車輛進出及市容觀瞻。為改善空地使用亂象、紓解車站轉乘停車需求，透過劃設汽機車停車格位及停車場標線，梳理停車秩序也提升公共空間品質。

附近住戶都認為停車場標線劃設後車輛不會亂停，不再影響居民進出，也有一些要去車站的人會來這邊停車再走過去，整體也比以前美觀。

依道工處岡山養護工程隊數據，停車場提供98席機車位、69席汽車位，擴充站區停車量能，以因應未來岡山車站跨站天橋及周邊基地規畫聯合開發完成後進一步帶來人潮，提供更便利大眾運輸服務。（編輯：孫承武）

停車場 岡山車站 車位

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