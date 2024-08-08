吳亮慶就職屏東長治鄉長 拚鄉政2年當4年用

屏東縣長治鄉長補選由無黨籍吳亮慶以79票差距險勝對手邱佳娟，昨天宣誓就職，吳亮慶指這次選舉遭受史無前例的各種打擊，但他當作人生磨練，未來會全力推動鄉政，不分黨派、不分族群，做一位全方位、全民的好鄉長，2年當4年用。

長治鄉長補選上月27日舉行，由當過6屆縣議員、從無競選敗績的吳亮慶拿下4241票當選，他坦言是從政30多年來最艱困的一戰，感謝有機會承擔責任。他說，這次選舉遭受各種打擊，感謝鄉親做出明智選擇，他會本著「延續、改革、創新」理念，創造「長治久安」的新長治。他會努力兌現政見，提升軟硬體建設，手機24小時不關機，讓鄉親隨時找得到人，也成立「馬上辦」服務中心，讓長治鄉全年保持路平、燈亮、水溝通。

吳亮慶說，鄉民一直希望有座共融公園，在慈濟捐贈土地及資金下，已經拿到建築執照，今年底就會開工，可望明年中啟用，他當議員時爭取的「屏25、26線」也準備動工，未來可串連屏東農業科技園區與台積電高雄仁武廠，成為屏東重要的副都心，「期待長治鄉就像剛出土的鑽石，未來發光發熱」。