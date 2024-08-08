高市前瞻蓋停車場 蓋好3年就被討地

高雄市政府爭取15.2億前瞻建設經費預計蓋10座停車場，已有9座完工啟用，但位於復興二路的停車場卻被審計部發現，當時未確實填報土地屬國有地，導致蓋好3年多被國有財產署索回，引發非議，議員也批荒謬。高市交通局說明，這處停車場是配合國家興辦社會住宅而返還土地，並非經營不善，目前仍作停車場使用，後續規畫停車場均會先確認土地歸屬。

高市府為增加停車空間，2019年與國產署合作，在復興二路闢建公有停車場，內有100個汽車格位，含2個身障車位，於隔年啟用，但近期審計部發現，市府當時未確實填報土地是國有地，以致蓋好後被國產署索回！交通局說，當時停車場一度停用2個多月，國家住宅及都市更新中心取得土地後，繼續委外經營。

「交通局使用國有財產署的土地開發路外停車場是很荒謬的錯誤」，市議員黃紹庭說，土地無法自己控制，投資數百萬蓋停車場，卻無法預知可以用到何時，復興二路停車場用地因配合社宅政策被收回，「這不是浪費錢嗎」？

交通局表示，復興二路停車場的土地是國有地，當時考量市區停車位難尋，且周邊有停車需求及財務可行性，於2020年啟用，興建經費約491萬元，不過2023年6月土地還給國產署時，權利金收入已超過1000萬元，也解決停車問題。

交通局指當時使用前瞻計畫經費，預計蓋10座停車場，已經完工啟用9座，僅復興二路的停車場用到國有地，目前土地返還，但國家住都中心開發社宅需要時間，居民也反映停車需求，因此住都中心續將停車場委外經營。