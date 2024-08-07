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歷經半年層層考核 高市15位愛家又熱心公益的傑出父親出線
高雄市模範父親協會舉辦第18屆傑出父親選拔，15名獲選的父親橫跨傳產、房產、食品等領域，都是傑出企業家。協會指出，當選人都是各業菁英，因此評選格外嚴謹，歷時半年「層層考核」，才決定最後名單，預計24日頒獎。
高市模範父親協會今年選出「傑出父親」，除了愛家也熱心公益，對社會風氣具有正向引導。
高雄市模範父親協會協會理事長黃良華說，今年各社團推薦45名優秀父親，經初審、訪視、複審後，再由產官學界組成的決審委員最後篩選出15人，清一色事業有成、樂善好施，成就有目共睹。模範父親協會基金會主委邱鑄山更表示，協會超過54％的經費，都用作社會公益。
黃良華說，高雄市模範父親協會源自福澤基金會的「良父俱樂部」，歷史悠久，至今年共256名會員，大家攜手做公益，照亮社會角落，幫助需要幫助的人，協會也正在編寫50周年年鑑。
15名傑出父親當選名單，包括新發燈業董事長魏進坤、太元企業報關行總經理陳東進、喬豐行董事長陳喬峯、王馬企業董事長黃耀山、金鍍工業董事長姜育明、粧研工藝貿易董事長洪文堂、金富陞建設董事長吳國隆、東龍地產總經理陳昭宏、立人人力資源總經理張瑞仁、普而美實業總經理呂興吉、得意中華食品總經理林琮隆、坤福不銹鋼董事長朱慶福、蕭記食品負責人蕭竣豪、高全存企業總經理簡天保、明煌油漆工程執行長潘客煌。
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