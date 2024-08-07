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馬祖民俗文物館展示照片 尋找記憶影中人

中央社／ 連江縣7日電

馬祖民俗文物館3樓與4樓今年5月整修完畢並重新開放，但於3樓展示的1張照片至今仍未找到關鍵影中人，館方邀請民眾一起透過照片尋找過往記憶。

連江縣政府文化處新聞資料指出，該照片為知名攝影家阮義忠於1979年隨台視勞軍團來馬祖時拍下，底片珍藏40年後，2020年先於其個人Facebook陸續公開，便引起馬祖民眾熱烈迴響。文化處洽談後，取得相關使用授權，並將部分照片作為馬祖民俗文物館常設展示。

連江縣文化處告訴中央社記者，其中1張展示照片為北竿坂里國小學童欣賞勞軍團表演，周圍的孩童們大多在民眾協助指認下，知道被攝者姓名，但唯獨正中央對鏡頭作鬼臉的小男生，目前仍不知道相關線索。

文化處強調，近年持續推動透過蒐集民眾口述、文物原件等多樣方式，保留馬祖過往記憶。民眾除可到馬祖民俗文物館參觀外，若願捐贈與馬祖有關之舊照片或舊物品，也可與文化處聯絡，讓馬祖常民文化記憶可以被保存與傳承。

馬祖民俗文物館展示區域共4個樓層，並以「島嶼博物館」為主要概念，各層主題為1樓「島嶼地誌」、2樓「島嶼生活」、3樓「探索島嶼」與4樓「戰地馬祖」，從各角度串連並呈現馬祖史的時間線。

民眾有相關線索或捐贈需求，可直接電洽連江縣政府文化處曹小姐，電話為（0836）22167分機21。

文物 馬祖

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