高雄公私協力助弱勢就學逾20年 嘉惠近9千人次

高雄市政府攜手民間助弱勢就學逾20年，累計認助8832人次，提供新台幣近9000萬元助學金；今年第一學期認助200名學生、提供240萬元助學金，並在今天舉辦相見歡活動。

高雄市政府社會局發布新聞稿指出，助學方案自民國85年開辦，結合民間企業、團體及各界善心人士共襄盛舉，支持弱勢學生安心就學，已累計認助8832人次，提供8579萬餘元助學金。

社會局今天攜手高雄市慈善團體聯合總會在高雄翰品酒店，辦理「港都聯合助學暨展翅工程服務方案」相見歡活動，由就讀國立高雄大學研究所的小顏（化名）代表上台受贈。

社會局指出，小顏父親因罹癌化療，龐大醫療費壓垮家中經濟，幸有助學單位7年來一路支持，讓小顏能在學業上持續努力。

慈總理事長陳神發表示，近年透過「圓夢計畫」培育人才及職涯規劃，支持弱勢學生適性發展與強化專業職能等，再經分享成就經驗及心路歷程，彼此反饋、教學相長。

社會局長蔡宛芬表示，將持續辦理青年自立發展活動、理財及就業準備課程等脫貧自立措施，執行中央辦理的兒少未來教育及發展帳戶，並認助多名兒少，盼未來有更多團體、善心人士與民間企業加入，讓愛心變大，與弱勢學生一同完成學業。