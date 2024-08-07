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「魂顛記」劇場影像版 重現高雄覆鼎金公墓魔幻預言

中央社／ 台北7日電

以高雄覆鼎金公墓流轉為背景的舞台劇「魂顛記」，是衛武營國家藝術文化中心2020年自製節目，除實體劇場演出，更製成劇場影像版，今天在台北辦放映會，盼在地IP有更多可能性。

「魂顛記」為衛武營「高雄雄厲害」系列作品，長年以自製節目發掘在地文化，從藝術連結土地和眾人。全作改編自作家謝鑫佑小說「五囝仙偷走的祕密」，故事背景的覆鼎金公墓清代即已存在，為高雄地區頗具規模的墓園，包括佛教、伊斯蘭教、天主教，及本國、外國籍往生者安葬於此，多元文化於此交織，近年還因都市發展遷葬引起文史保存討論。

原著小說中人物角色眾多，故事情節虛實錯綜充滿魔幻寫實氛圍。劇場版編導周慧玲擷取小說中數個角色，邀請9名不同世代的表演者，搭配5個人偶串演32個角色，在過去、現在、未來交疊的3段時空中穿梭，以喪子之痛、城鄉拆遷過程中的情感、文化記憶消存的創傷，重新譜寫台灣特有的喪葬文化與神鬼故事。

衛武營藝術總監簡文彬出席放映會時說，「魂顛記」2020年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間推出，透過國家表演藝術中心「同心同在」計畫，由原班人馬以電影般、4K高畫質方式製作成劇場影像版。

內容由周慧玲修整優化，不僅讓「魂顛記」有機會呈現更精煉樣貌，簡文彬也希望藉由影像完整保存，把這片土地曾有過的故事，以劇場、影像等形式傳遞給世人與未來世代，同時有機會讓在地IP被更多人看見。

周慧玲也認同劇場影像化的重要性，她表示，近年觀察到許多歐洲大型場館開始投資劇場影像紀錄，因為被疫情期間沒實體觀眾的窘境嚇到，「我們永遠都要提早準備，未來可能的新演出模式」。她並強調，國際實體巡演不會被取代，反而能增加劇場電影巡演，讓節目更豐富。

簡文彬補充，過去他在德國萊茵歌劇院服務22年間，劇院沒拍過任何1部演出影像版，疫情後卻相當重視，還加入製作索引裡。今年美國紐約大都會歌劇院管弦樂團來台演出時，也曾提出是否有場地放映他們的影像演出，「這是另1種連結與嘗試，能擴大國際交流的內容和範疇」。

劇場 疫情 衛武營

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