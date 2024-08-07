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拉近黨部與民眾距離 歡慶父親節陳玉珍推打卡送冰棒

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
明天就是父親節，為了拉近金門縣黨部與民眾之間的距離，新科任國民黨金門縣黨部主委陳玉珍（左三）特別舉辦「打卡送金門青草地冰棒」的活動，歡迎民眾來黨部拍照打卡，就可以免費吃冰棒。圖／國民黨金門縣黨部提供
明天就是父親節，為了拉近金門縣黨部與民眾之間的距離，新科任國民黨金門縣黨部主委陳玉珍（左三）特別舉辦「打卡送金門青草地冰棒」的活動，歡迎民眾來黨部拍照打卡，就可以免費吃冰棒。圖／國民黨金門縣黨部提供

明天就是父親節，為了拉近金門縣黨部與民眾之間的距離，金門籍立委暨新任國民黨金門縣黨部主委陳玉珍特別舉辦「打卡送金門青草地冰棒」的小活動，限量500隻，歡迎民眾踴躍參與，只要到黨部打卡就可以免費吃冰棒，共同歡慶這個溫馨的節日。

陳玉珍表示，希望透過這次活動，不僅能讓大家感受到節日的喜悅，也能加強鄉親們與黨部之間的聯繫與交流，她也感謝鄉親們的支持與參與，並衷心祝福所有的父親，父親節快樂。

這項活動從明（8）日上午9點至下午17點，民眾只要到國民黨金門縣黨部現場拍照，個人+背景「KMT為你拼好日子」，上傳個人臉書，並出示手機給工作人員核對，即可兌換金門青草地冰棒一支，限量500隻，每人限兌換一支，送完為止。

據了解，這次活動不僅為父親節增添了歡樂，也展現了黨部「年輕、活潑、有活力」的形象，陳玉珍也特別祝福普天下所有的父親，度過一個充滿愛與溫暖的父親節。

冰棒 父親節 金門

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