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高市爭取前瞻經費蓋停車場 營運3年就被國有財產署要回土地

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市政府2019年啟用復興二路停車場。圖／高市交通局提供
高雄市政府2019年啟用復興二路停車場。圖／高市交通局提供

高雄市政府向中央爭取前瞻建設經費15.2億元蓋停車場，預計興建10座停車場，目前已有9座完工啟用，但其中位於復興二路的停車場，卻被審計部發現當時未確實填報計畫土地屬國有地，導致蓋好3年多，就被國有財產署索回土地。交通局說，這處停車場因配合國家興辦社會住宅政策返還土地，並非經營不善，目前仍持續作停車場使用，後續如要規劃停車場，會先確認是市有土地。

交通局說，復興二路的停車場土地是國有土地，考量市區停車位難尋，且周邊有停車需求及財務可行性，依法設置停車場並在2010年啟用。這處停車場興建經費約491萬元，2023年6月將土地歸還給國有財產局時，權利金收入已超過1000萬元，也解決停車問題。由於社宅開發仍需時間，目前國家住宅及都市更新中心繼續將該土地作停車場使用。

交通局表示，為了解決停車場空間不足，向交通部爭取「前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫」經費興建停車場，至去年底止，核定補助經費15億2652萬餘元、自籌款10億4061萬餘元，預計興建10座停車場。

交通局說，目前已有9座停車場已完工營運，包括五甲社區公有停車場、微笑公有二期停車場、復興二路停車場、民族一路公1停車場、十全立體停車場、鼓山國小地下停車場、鳳山運動園區地下停車場、光武國小地下停車場以及高雄高工立體停車場。

交通局表示，審計部發現復興二路停車場2019年完工啟用後，2023年6月土地就被國有財產署索回，因此要求市府日後要蓋停車場，需確認土地是市有土地，停車場蓋好後停止使用，造成經費浪費；但復興二路停車場的土地被索回後，交給國家住宅及都市更新中心，目前仍持續作為停車場使用。

復興二路停車場土地目前屬於國家住宅及都市更新中心，仍持續作為停車場使用。圖／高市交通局提供
復興二路停車場土地目前屬於國家住宅及都市更新中心，仍持續作為停車場使用。圖／高市交通局提供
高市復興二路停車場在2010年啟用，交通局2023年6月將土地歸還給國有財產局。圖／高市交通局提供
高市復興二路停車場在2010年啟用，交通局2023年6月將土地歸還給國有財產局。圖／高市交通局提供

停車場 財產 都市更新

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