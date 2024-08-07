日本熊本縣青少年團訪問高雄 體驗扯鈴做鳳梨酥

日本熊本縣青少年大使團35名學生今天抵達高雄展開4天訪問，與楠梓國中、楠梓國小與楠梓高中3校師生一同上課；並交流扯鈴、劍玉與手作鳳梨酥等特色課程。

高雄市教育局發布新聞稿表示，楠梓國中、楠梓國小與楠梓高中3校學生今天先以簡報介紹高雄市、楠梓區學校特色，也準備代表高雄與台灣的小物做為見面禮，讓熊本青少年大使們非常興奮。

為了讓來自熊本大使團體驗在地生活及課程，3校也規劃台日學生分組互動課程，讓國小學生共同體驗楠梓國小的尬扯鈴，大秀扯鈴技巧。

此外，國中學生科技領域課程製作電子魔幻鏡，校方並安排高中生一同動手DIY台灣美食鳳梨酥；熊本青少年大使也帶來代表日本的「劍玉」、「敲落達摩」等傳統童玩，與3校學生共同挑戰與遊戲，現場氣氛熱絡，歡笑不斷。

高雄市教育局專門委員劉靜文表示，高雄市與熊本縣、熊本市於2013年9月簽訂「三方國際交流備忘錄」後，熊本縣自2014年起遴選國小六年級至高中學生訪高，也每年定期青少年交流模式。

劉靜文說，希望學生透過交流，體會到每個人都是文化的代表與推手，除了介紹自己、高雄，也把握認識不同國家朋友與文化的機會，串起國際友誼，也期待這樣的互動能讓熊本縣青少年代表感受到高雄的熱情與國際化，延續並深化雙方交流。

楠梓國中校長高宏上表示，此次交流從文化體驗走進課程學習，讓台日學生一起上課，體驗台灣上課風貌，也透過實作學習歷程相互協助與對話，實踐教育交流的型態，從中建立情誼。