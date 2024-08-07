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蓋停車場3年後不能用 高市府：興辦社宅返回土地

中央社／ 高雄7日電

有媒體報導，高市府在復興二路興建的停車場，因未確實填報計畫土地屬國有地，導致屆期不續借，營運僅3年多終止。交通局今天表示，停車場是配合興辦社宅政策返還土地，仍持續作停車場使用。

媒體報導指出，高雄市交通局向交通部爭取前瞻基礎建設經費興建停車場，預計興建10座停車場。目前包含五甲社區公有停車場、微笑公有二期停車場、復興二路停車場、十全立體停車場等9座已完工營運。

不過其中位於復興二路停車場，民國108年完工啟用後，僅營運3年1個月即終止營運。報導指出，原因是未確實填報計畫土地屬國有土地，導致借用屆期後不再續借；質疑交通局蓋停車場未發揮應有效益，也浪費當初的數百萬興建經費。

對此，高雄市交通局回應表示，該停車場土地為國有土地，考量市區停車位難尋，且周邊有停車需求及財務可行性，依法設置停車場。

高雄市交通局強調，該停車場因配合國家興辦社會住宅政策返還土地，並非經營不善。目前國家住宅及都市更新中心仍持續作停車場使用。

停車場 財務 高雄市

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