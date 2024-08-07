快訊

違規遭攔飄酒氣 第一金投信董座衣穿「中美合作」酒駕被逮畫面曝

3分之2個台灣下雨！雙北等16縣市大雨特報 恐一路下到晚上

藍踢爆！綠代表團赴美與大麻CEO餐敘 該人涉兒童性虐待

公車司機加油站抽菸亂丟菸蒂 高市府將依法開罰

中央社／ 高雄7日電

高雄市一名公車司機近日被目擊在加油站抽菸，還隨手亂丟菸蒂，過程全被拍下。高雄市衛生局及環保局今天表示，將分別依照菸害防制法、廢棄物清理法對這名司機開罰。

目擊者指出，2日晚間8時許，一輛客運公車到左營區一家加油站，司機在加油空檔時，站在車旁抽菸，所站位置還在加油站範圍內。加油站服務員將油加好後，司機就轉身將菸蒂丟在地上，並踩熄菸蒂及付款後上車離去。

對此，高雄市環保局觀看影片後表示，此案將查明亂丟菸蒂之行為人後，依違反廢棄物清理法第27條規定，裁處新台幣1200元到6000元罰鍰。

高雄市衛生局則表示，經查，加油站為菸害防制法所規定的全面禁菸場所，影片中的行為人於加油站吸菸已違反規定。

衛生局表示，違規者應依菸害防制法處2000元以上、1萬元以下罰鍰。後續將依相關事證函請客運公司提供行為人相關身分資料，據以裁處。

加油站 衛生局 高雄市

延伸閱讀

捉到了！苗市貓裏山公園風雨球場抽菸 代價2000元起跳

瘦子遭疑禁菸區抽菸 本色回應了1原因未違法

男下車在基隆協和親子公園抽菸 左手腕被砍傷警追查

影／彰化北斗三死火災調查肇因 死者抽菸引起？家屬不滿房東推責任

相關新聞

返高雄老家受陳其邁迎接 戴資穎：不可能沒退役的一天

「台灣球后」戴資穎在巴黎奧運帶傷上陣，不敵好友依瑟儂，無緣八強，今日早上搭機回台，返回高雄老家，市長陳其邁專程迎接她，陳...

戴資穎回到高雄 陳其邁送上愛心飯糰

台灣羽球天后戴資穎今天回到高雄，高雄市長陳其邁親自送上她愛吃的飯糰。戴資穎說，在機上睡得很熟沒吃早餐，一回家就吃到愛吃的...

澎湖縣湖東社區「三生四照」打造金牌農村 拚觀光亮點

澎湖縣有許多特色農村，近年縣府藉由農村再生政策，凝聚社區情感，為澎湖創造觀光新亮點，其中「湖東社區」以三生（生活、生產、...

墾丁白砂海灘遭業者插傘占領 墾管處：強力約束

暑假是墾丁旅遊旺季，有網友在PTT發文，指明明土地是國家的，結果墾丁的白砂灣每天被一堆業者插傘占領。墾丁國家公園管理處今...

吳亮慶79票險勝宣誓就職屏縣長治鄉長 「2年當4年用」

屏東縣長治鄉補選由無黨籍吳亮慶以79票差距險勝對手邱佳娟，吳亮慶今天舉行宣誓就職典禮，吳亮慶說，這次選舉他遭受史無前例各...

飯店界奧斯卡... 全台不到30人 「金鑰匙」現身高雄飯店甘苦談

全台不到30人的「金鑰匙」禮賓人員，是飯店業大廳服務人員最高榮譽象徵，也被稱作「飯店界奧斯卡」，目前高雄承億酒店就有一名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。