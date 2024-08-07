公車司機加油站抽菸亂丟菸蒂 高市府將依法開罰
高雄市一名公車司機近日被目擊在加油站抽菸，還隨手亂丟菸蒂，過程全被拍下。高雄市衛生局及環保局今天表示，將分別依照菸害防制法、廢棄物清理法對這名司機開罰。
目擊者指出，2日晚間8時許，一輛客運公車到左營區一家加油站，司機在加油空檔時，站在車旁抽菸，所站位置還在加油站範圍內。加油站服務員將油加好後，司機就轉身將菸蒂丟在地上，並踩熄菸蒂及付款後上車離去。
對此，高雄市環保局觀看影片後表示，此案將查明亂丟菸蒂之行為人後，依違反廢棄物清理法第27條規定，裁處新台幣1200元到6000元罰鍰。
高雄市衛生局則表示，經查，加油站為菸害防制法所規定的全面禁菸場所，影片中的行為人於加油站吸菸已違反規定。
衛生局表示，違規者應依菸害防制法處2000元以上、1萬元以下罰鍰。後續將依相關事證函請客運公司提供行為人相關身分資料，據以裁處。
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