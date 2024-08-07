澎湖湖東社區榮獲金牌農村銅牌獎 將赴德國交流

澎湖縣湖西鄉湖東社區今年榮獲農業部金牌農村「銅牌獎」殊榮，近期將赴德國進行交流，藉由實地觀摩與經驗分享，再為地方創造無限可能。對於獲獎，澎湖縣長陳光復也給予肯定。

農業部農村發展及水土保持署台南分署長柯燦堂今天率團隊抵澎湖縣政府，特別向澎湖縣長陳光復恭喜湖東社區，能在全國974個農村角逐下，獲得金牌農村「銅牌獎」殊榮，實屬不易。

陳光復表示，澎湖有許農漁村社區各具地方特色，如南寮村、湖東村等，近年來在中央與縣府的農村再生輔導下，融合社區觀點以創新思維為地方帶來嶄新生命力，不僅凝聚社區夥伴間的情感，也為澎湖創造觀光新亮點。

陳光復指出，湖東社區在社區夥伴大家共同經營下，以三生（生活、生產、生態）和四照（照人、照景、照護、照產）的理念，積極引入創新方法及青銀共創來創造豐富性和可持續性，今年參加全國金牌農村競賽，在全國974個農村角逐下，現經過半年評審作業進入全國決賽，最後獲得「銅牌獎」殊榮，實屬不易。

澎湖湖東社區今年在金牌農村競賽考核中，推出農業轉型實踐、生態旅遊發展計劃及地方特色文化活動一系列特色，加上社區居民積極參與生態保護計劃，致力於保護當地的生物多樣性和改善生態系統，不僅增強社區的經濟活力，也提高居民的生活品質。

柯燦堂表示，湖東社區為澎湖創造歷史，首次榮獲「金牌農村」的殊榮，感謝縣府與社區的共同努力，也希望未來在業務交流上，中央、縣府與地方能夠持續緊密合作，為地方繁榮一起努力。