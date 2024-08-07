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屏縣與紐西蘭羅托路亞市簽署MOU 3面向深化合作

中央社／ 屏東縣7日電

屏東縣長周春米紐西蘭羅托路亞市長塔妮亞·塔普賽爾（TaniaTapsell），今天透過視訊簽署友好交流協定，雙方將就南島原民文化、城市永續發展及教育等面向深化合作。

簽署儀式在屏東縣政府舉行，並在駐奧克蘭台北經濟文化辦事處長陳詠韶越洋見證下順利完成，也是繼今年1月與日本鹿兒島縣簽署MOU後，周春米再次與國際重要城市締結友好關係；塔普賽爾於2022年成為羅托路亞市（Rotorua）首位毛利裔女性市長，周春米也在同年成為屏東首位女性縣長，2個城市在女性首長帶領下展現新風貌，別具意義。

周春米表示，今年3月間，塔普賽爾來台參加「2024智慧城市展暨2050淨零城市展」，外交部引薦至屏東進行友好城市交流，同月底，前秘書長邱黃肇崇率縣府團隊赴羅托路亞市拜會，瞭解當地推動毛利族的相關政策經驗，包含醫療保健、社會福利、長照、土地機制等議題，雙方因此建立情誼。

周春米說，羅托路亞市和屏東縣不只面積接近，觀光產業與農業蓬勃發展，同樣也有豐富族群文化；羅托路亞市的毛利文化聞名全球，結合地熱景觀吸引遊客到訪，屏東縣也有豐富的排灣族、魯凱族文化及四重溪溫泉，且毛利人與台灣原住民族同為南島語系民族，此次簽署MOU為雙方友誼寫下新頁，未來將致力南島原民文化、城市永續發展及教育等面向深化合作。

塔普賽爾表示，羅托路亞市近4成人口為毛利人，與台灣原住民族有著深厚淵源，今年3月來台，南下屏東追溯南島文化根源，在屏菸1936文化基地發現雕刻藝術風格與自己的城市極為相似，找到文化歸屬感，希望在原民母語保存上，未來能更深入探討，並促成羅托路亞市的學生們到訪屏東進行實質交流、分享，讓原民藝術更加發揚光大。

羅托路亞位於紐西蘭北島中部地區，為紐西蘭第12大城市區，觀光旅遊業是最大產業，城市20%以上的工作人口在旅遊行業工作；另外，羅托路亞地熱充沛，地熱開發頗具經驗及規模，擁有獨特的地熱景觀如間歇泉、熱泥地、彩色湖及spa溫泉頗為著稱，台灣常有參訪團考察地熱發電事宜。

周春米 紐西蘭

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