澎湖縣湖東社區「三生四照」打造金牌農村 拚觀光亮點

澎湖縣有許多特色農村，近年縣府藉由農村再生政策，凝聚社區情感，為澎湖創造觀光新亮點，其中「湖東社區」以三生（生活、生產、生態）、四照（照人、照景、照護、照產）理念，用青銀共創方式，打造社區豐富性和可持續性，今年在全台974個參賽農村中，獲得農業部第三屆金牌農村銅牌獎，也是澎湖第一個獲獎的農村，將赴德國分享經驗。

澎湖縣湖西鄉湖東社區榮獲農業部第三屆金牌農村銅牌獎，農業部農村發展及水土保持署臺南分署長柯燦堂7日上午率團隊蒞臨澎湖縣政府，恭喜湖東社區榮獲臺灣農村最高榮譽。縣長陳光復分享澎湖農業的經營、社區發展、文化傳承，以及如何鼓勵青年返鄉等議題進行經驗分享與深度交流，期盼中央、縣府未來繼續攜手互助。

陳光復表示，澎湖有許多具地方特色的社區，如南寮村、湖東村等，在中央與縣府的輔導下，融合社區觀點以創新思維為地方帶來嶄新生命力。藉由農村再生，不僅凝聚社區夥伴間的情感，也為澎湖創造觀光新亮點。湖東社區在社區夥伴大家共同經營下，以三生（生活、生產、生態）和四照（照人、照景、照護、照產）的理念，積極引入創新方法及青銀共創來創造豐富性和可持續性。