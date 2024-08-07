快訊

奧運桌球／莊智淵告別奧運…張本智和深深鞠躬 2人7年前就認識「日本選手都崇拜他」

桃園民眾凱道抗議SRF 藍嗆：燒垃圾發電要觀音都得肺腺癌？

汽車庫存爆量！新車堆積如山 到底買家在哪裡？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澎湖縣湖東社區「三生四照」打造金牌農村 拚觀光亮點

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
澎湖「湖東社區」用青銀共創方式，打造社區豐富性和可持續性，今年在全台974個農村競爭中，獲得農業部第三屆金牌農村銅牌獎。圖／澎湖縣政府提供
澎湖「湖東社區」用青銀共創方式，打造社區豐富性和可持續性，今年在全台974個農村競爭中，獲得農業部第三屆金牌農村銅牌獎。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣有許多特色農村，近年縣府藉由農村再生政策，凝聚社區情感，為澎湖創造觀光新亮點，其中「湖東社區」以三生（生活、生產、生態）、四照（照人、照景、照護、照產）理念，用青銀共創方式，打造社區豐富性和可持續性，今年在全台974個參賽農村中，獲得農業部第三屆金牌農村銅牌獎，也是澎湖第一個獲獎的農村，將赴德國分享經驗。

澎湖縣湖西鄉湖東社區榮獲農業部第三屆金牌農村銅牌獎，農業部農村發展及水土保持署臺南分署長柯燦堂7日上午率團隊蒞臨澎湖縣政府，恭喜湖東社區榮獲臺灣農村最高榮譽。縣長陳光復分享澎湖農業的經營、社區發展、文化傳承，以及如何鼓勵青年返鄉等議題進行經驗分享與深度交流，期盼中央、縣府未來繼續攜手互助。

陳光復表示，澎湖有許多具地方特色的社區，如南寮村、湖東村等，在中央與縣府的輔導下，融合社區觀點以創新思維為地方帶來嶄新生命力。藉由農村再生，不僅凝聚社區夥伴間的情感，也為澎湖創造觀光新亮點。湖東社區在社區夥伴大家共同經營下，以三生（生活、生產、生態）和四照（照人、照景、照護、照產）的理念，積極引入創新方法及青銀共創來創造豐富性和可持續性。

湖東社區在974個農村角逐下，經過半年評審作業進入全國決賽，最後獲得銅牌獎殊榮實屬不易，獲獎農村也將赴德國進行交流；分署長柯燦堂表示，湖東社區為澎湖創造歷史，第一次榮獲「金牌農村」的殊榮，感謝縣府與社區的共同努力，也希望未來在業務交流上，中央、縣府與地方能夠持續緊密合作，為地方繁榮一起努力。

澎湖「湖東社區」用青銀共創方式，打造社區豐富性和可持續性，今年在全台974個農村競爭中，獲得農業部第三屆金牌農村銅牌獎。圖／澎湖縣政府提供
澎湖「湖東社區」用青銀共創方式，打造社區豐富性和可持續性，今年在全台974個農村競爭中，獲得農業部第三屆金牌農村銅牌獎。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣 農業部 金牌

延伸閱讀

專訪邱泰源4／以人為中心、以社區為基礎 整合照護體系

新北三芝樂天社區轉成藝術共創農村 獲推薦金卓越選拔

瑞芳爪峰社區共餐加菜 爸爸們切蛋糕慶父親節

澎湖輪旅客馬公落海失蹤1個多月 北漂200海里彭佳嶼尋獲遺體

相關新聞

澎湖縣湖東社區「三生四照」打造金牌農村 拚觀光亮點

澎湖縣有許多特色農村，近年縣府藉由農村再生政策，凝聚社區情感，為澎湖創造觀光新亮點，其中「湖東社區」以三生（生活、生產、...

墾丁白砂海灘遭業者插傘占領 墾管處：強力約束

暑假是墾丁旅遊旺季，有網友在PTT發文，指明明土地是國家的，結果墾丁的白砂灣每天被一堆業者插傘占領。墾丁國家公園管理處今...

吳亮慶79票險勝宣誓就職屏縣長治鄉長 「2年當4年用」

屏東縣長治鄉補選由無黨籍吳亮慶以79票差距險勝對手邱佳娟，吳亮慶今天舉行宣誓就職典禮，吳亮慶說，這次選舉他遭受史無前例各...

飯店界奧斯卡... 全台不到30人 「金鑰匙」現身高雄飯店甘苦談

全台不到30人的「金鑰匙」禮賓人員，是飯店業大廳服務人員最高榮譽象徵，也被稱作「飯店界奧斯卡」，目前高雄承億酒店就有一名...

盧秀燕與王金平台中合體 20幾位藍營前立委聯誼引聯想

前立法院長王金平上個月在路竹老家宴請台中市長盧秀燕，今天中午兩人又將在台中同框。由前立委蔡鈴蘭出面邀請，以國民黨前立委為...

若兩岸不再有大波瀾 觀光業：對迎來陸客樂觀以待

金門觀光業苦盼重啟陸客市場，台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶透露，即使兩邊政府不往來，但雙方私下透過民間、半官方單位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。