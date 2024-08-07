墾丁白砂海灘遭業者插傘占領 墾管處：強力約束

暑假是墾丁旅遊旺季，有網友在PTT發文，指明明土地是國家的，結果墾丁的白砂灣每天被一堆業者插傘占領。墾丁國家公園管理處今重申，各遊憩沙灘皆有規範業者，不得以陽傘強占沙灘，嚴重者將以侵占國有土地移送。

網友發文「沒人發現墾丁白沙灣都被業者插傘佔領？」指出，那些遮陽傘的鋼架很尖銳，小孩子跑來跑去只要一個不小心撞到就受傷了，還有網友批「可怕的是這樣的亂象竟然好幾年來都沒人在管！彷彿那裡的人都不在意一樣，根本就整個廢到笑啊！這樣誰還想去觀光啊？真是豈有此理！」

墾丁國家公園管理處今表示，墾丁國家公園各沙灘皆有水上活動業者經營水上活動，及租用陽傘服務，然因未規範陽傘樣式及顏色，不同業者製作的陽傘顏色五花八門，多年來曾被民眾詬病雜亂、不雅觀。墾管處在2018年，統一南灣、白砂及船帆石3個沙灘陽傘顏色及樣式，為使規範儘速落實，協助南灣業者統一製作深藍色的陽傘，並約束船帆石及白砂業者陽傘顏色為白色，自此各沙灘景觀大幅改善。

墾管處表示，除規範陽傘形式、顏色，亦要求業者僅可於遊客租用陽傘後，方可將陽傘插於沙灘，不可強迫遊客租用。白砂業者如此行徑，已違反管理處與業者間的約定。

墾管處表示，將加強勸導，將以南灣管理模式擴及到各沙灘，墾管處依「海域遊憩活動管理方案」劃定白砂為5大遊憩沙灘之一。目前進行制度化管理並訂有契約的為南灣沙灘，業者有責任負責沙灘清潔維護，陽傘業者基於使用者付費之原則，須年繳6000元給管理處（費用併同水上摩托車及陽傘2項），且管理處亦有預留遊客使用陽傘的空間，遊客亦可自行帶傘於該區使用，業者亦不可因遊客自行備傘而強迫遊客離開。