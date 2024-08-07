吳亮慶79票險勝宣誓就職屏縣長治鄉長 「2年當4年用」

屏東縣長治鄉補選由無黨籍吳亮慶以79票差距險勝對手邱佳娟，吳亮慶今天舉行宣誓就職典禮，吳亮慶說，這次選舉他遭受史無前例各種打擊，但是他把這當作人生磨練，未來全力推動鄉政，不分黨派、不分族群，做一位全方位、全民的好鄉長，2年當4年用。

長治鄉長補選四搶一，7月27日舉行，投票率40.4％，在綠營分裂下，由選舉從沒敗選、擔任6屆縣議員的吳亮慶當選，拿下4241票，民進黨徵召的邱佳娟4162票，吳以79票差距險勝，坦言這是他從政30多年來，最難艱困一場選戰。

今天舉行長治鄉長宣誓就職典禮，吳亮慶說，感謝鄉親的支持，信任，特別是4241張乾淨的選票，讓他有機會來承擔這份責任。

吳亮慶說，這次選舉他遭受史無前例各種打擊，他把這當做人生磨練，感謝長治鄉親做出最明智的選擇，不讓大家失望，帶著大家的期望，全力推動鄉政，不分黨派、不分族群，做一位全方位、全民的好鄉長。

吳亮慶說，推動鄉政本著「延續、改革、創新」的理念，好的政策要延續，不好的地方要改革，同時，在這求新求變的時代，鄉政也要注入新的思維，才能與時俱進，創造「長治久安」的新長治。

吳亮慶說，他在選舉提出政見，會努力兌現，長治鄉有客家、河洛、新住民、原住民等多元的族群，是一個族群融合的鄉鎮，除推動硬體建設，也提升長治鄉軟實力，讓大家感受到長治鄉多元文化的魅力，增加鄉親對家鄉的認同感與榮譽感。

吳亮慶也提到上任要做的事情，鄉民都希望有一座共融公園，這特別感謝古鄉長的努力，還有我們慈濟的大愛捐土地及資金，目前已經拿到縣政府的建築執照，在今年年底前就會開工，希望順利在明年年中來啟用。

吳亮慶說，他的手機24小時不關機，讓鄉親隨時找得到人，成立鄉公所「馬上辦」服務中心，只要鄉親有需求，他會盡力完成，讓長治鄉一定全年保持路平、燈亮、水溝會通。

吳亮慶說，他當議員時向蘇貞昌院長爭取「屏25、26線」已經準備要動工，未來連接屏東農業科技園區與台積電高雄仁武廠，長治鄉的交通串連屏東與高雄，是非常重要的衛星城鎮，未來更加是屏東最重要的副都心，就親像一顆剛出土的鑽石，共同來打拚，期待長治鄉發光發熱。