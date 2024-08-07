飯店界奧斯卡... 全台不到30人 「金鑰匙」現身高雄飯店甘苦談

全台不到30人的「金鑰匙」禮賓人員，是飯店業大廳服務人員最高榮譽象徵，也被稱作「飯店界奧斯卡」，目前高雄承億酒店就有一名客務部主管Jamson獲得；高市青年局帶領學員造訪酒店，探索旅宿業職場，也聽取金鑰匙分享經驗談，Jamson強調，大廳禮賓是重要的門，做起來不容易，「讓顧客賓至如歸是一門學問」。

Jamson表示，金鑰匙是由「國際旅館金鑰匙協會」頒發，基本門檻要有5年大廳服務經驗，其中3年必須於禮賓部任職，至少要會3種語言，最後還要2位金鑰匙會員推薦，承億的禮賓人員面對旅客會以台語「哩賀」開場問候，講究親切特質，同時還要帶點雞婆性格，傳遞服務的最終價值，就像幫人解決疑難雜症的里長伯。

承億集團品牌長簡巧珊提到，曾有對夫妻入住，提出想搭船海釣，金鑰匙不僅協助聯繫漁船、辦理出入境證明文件，並做好完善行程規畫、交通接駁；另外幽默感也是必備技能，曾有外國家庭小朋友疑似感冒，在電梯裡咳不停，金鑰匙立即肅立敬禮，笑說如果老闆咳了幾聲，他們會敬禮問安，幽默舉動讓大家笑了出來。