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盧秀燕與王金平台中合體 20幾位藍營前立委聯誼引聯想
前立法院長王金平上個月在路竹老家宴請台中市長盧秀燕，今天中午兩人又將在台中同框。由前立委蔡鈴蘭出面邀請，以國民黨前立委為主，台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣也應邀出席。有藍營前立委表示，應該是為了盧秀燕選黨主席。
盧秀燕訪星、訪美，在地方上拜訪政壇大老王金平等人，動作頻頻，拉高規格，黨主席朱立倫備感挑戰，今天王金平等人在台中聚會，黨主席是否提前開打？備受關注。
王金平在高雄已請各地朋友支持盧秀燕，今天中午在台中據了解有2、30名前立委餐敘，部分有事未參加。
出面邀請的蔡鈴蘭目前是國際蘭馨交流協會中華民國總會創會總監，在台中政壇備受尊重。
除了國民黨前立委，市長盧秀燕、在地的立法院副院長江啓臣等都會參加，前立委都與盧秀燕頗有交情。
國民黨前立委表示，這一場應該是為了勸進盧秀燕選黨主席，但目前還不了解盧秀燕的態度。也有立委表示，不用過多解讀，蔡鈴蘭常邀請政壇人士私下聚餐，今天是慶祝父親節的餐會，不需多作政治聯想。
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