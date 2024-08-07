若兩岸不再有大波瀾 觀光業：對迎來陸客樂觀以待

金門觀光業苦盼重啟陸客市場，台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶透露，即使兩邊政府不往來，但雙方私下透過民間、半官方單位有接觸，低調行事是共識。他認為，若兩岸間不要再有大波瀾，循小三通模式讓連江、金門先行，本島也有機會循序漸進迎來陸客。

許高慶說，雙方旅遊業議題的私下交流其實沒中斷，在520之前就有一些互動，兩岸之間的大兩會（海基會、海協會）不通，但小兩會（台旅會、海旅會）仍有一定互信與往來，他認為，兩岸若要維持和平、友好，觀光及商務是兩大力量。透過觀光交流，一定能產生更多理解與好感，「根本不用擔心誰統戰誰」。

許認為，從近期兩邊互動過程、媒體報導，可以感受到大陸有善意願意漸進式開放觀光，只要不要再節外生枝或相互挑釁，應該能往好的方向走。

對於目前台灣赴大陸的禁團令，許觀察，仰賴大陸市場的旅遊業者仍有變通方式，有人是採取散客方式到大陸併團，大品牌旅行社比較謹慎不敢這樣做，仍有旅遊業者為了生存，必須採取變通方式吸客。