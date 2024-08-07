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暑假金門旅遊市場慘澹 旅遊業者盼開放陸客來金

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
最近雖然正值暑假旅遊旺季，但金門觀光市場慘澹，知名景點莒光樓前也不見遊客。記者蔡家蓁／攝影
最近雖然正值暑假旅遊旺季，但金門觀光市場慘澹，知名景點莒光樓前也不見遊客。記者蔡家蓁／攝影

目前正值暑假旅遊旺季，馬祖與澎湖的旅遊市場熱門，但金門觀光市場仍持續低迷，開放陸客到金門旅遊是地方引領期盼的事，金門縣旅行商業同業公會翁炳信表示，金門就等陸客這個活水進來，最近他也接獲不少同行抱怨業績慘兮兮，希望府會與立委趕快拿出良策，或到北京拜會，能早點開放陸客來。

「最近業績很糟糕。」翁炳信說，現在雖然是暑假，但因為先前中國海警船一直頻繁出現在禁限制水域，在媒體不斷報導下，讓不少國人都有疑慮，不敢來金門，再加上今年的天氣太熱，這個月的國旅，不會超過2至3千個團體，可以說金門的旅遊市場很糟糕，剩下往年的一半。

翁炳信說，對照7月的飛機班班客滿、一位難求，8月的機位應該很鬆，他說，同業都普遍反應，自由行不好連團體客的流量也不多，現在觀光業真的是蕭條，金門需要靠陸客活水進來，但一切還是要看北京的態度，這部分福建省的官方無法決定。

有租車業者指出，今年7月的租車量有增加，感覺自由行的旅客有比較多，但跨入8月，又因為農曆7月馬上又萎縮，現在一天有時租不到10台車，真不知道這種慘況還要持續多久，只希望縣府、立委趕快組團去北京拜訪相關高層人士，趕快爭取陸客來金門。

金門立委陳玉珍表示，有關開放陸客赴金門觀光，這是金門鄉親共同的期待，接下來她會找時間到北京溝通協商，相信開放陸客赴金門觀光「指日可待」。

金門縣政府表示，旅客來源多元化是觀光政策努力的方向，有關陸客的引入，近期縣府規劃兩岸青少年夏令營、路跑活動等專案，將持續爭取陸客試點開放的可能性。

金門觀光市場慘澹，在地業者期盼開放陸客來金旅遊，藉由陸客這股活水，帶動金門觀光市場。記者蔡家蓁／攝影
金門觀光市場慘澹，在地業者期盼開放陸客來金旅遊，藉由陸客這股活水，帶動金門觀光市場。記者蔡家蓁／攝影

北京 金門 陸客

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