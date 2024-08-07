開創50+新生活 屏縣熟齡全新品牌「彩色時代」打破界限

屏東縣政府社會處今年推全新熟齡品牌「彩色時代」，老年人口比例進入20.54%超高齡化社會，50歲後橘世代議題也逐漸被看見。面對屆齡退休、空巢期與高齡生活前的準備的族群，此階段的人生應充滿熱情探索新興趣及追逐夢想，如同藝術家手中調色盤繽紛多彩，因此「彩色時代」品牌應運而生，打破年齡界限，舉辦3場次講座及1場迎星演唱會。

縣府社會處表示，彩色時代不僅是一個品牌，更是一個社群。透過平台，聚集有共同興趣與追求夢想的人群，互相支持、共同成長，尋找歸屬感。因關注橘世代議題，社會處持續支持、辦理系列活動、課程及研討會，為彩色時代注入活力與光彩。

社會處指出，今年度彩色時代3場次彩色講座8月16、18及19日以「回味我們年代的光」為主題舉辦，分別由歌手榮忠豪透過表演藝術課程，帶動唱、跳，表演技巧教學讓喜愛表演的橘世代展現才藝，並在表演中做回自己，重拾自信。

國際華裔設計師Daniel Wong傳授流行穿搭，找出熟齡適合的風格、顏色，穿出迷人、有風格的自己，並有美麗姿態入門與練習、行走的平衡美感訓練，踏出自信台步。

最後一場由藝術家樹下的貓團隊紀人豪及陳玟晴印花藝術創作，結合人類發展和視覺藝術，在了解藝術治療之餘，透過不同媒材藝術創作結合，打造專屬獨特的故事印花，講座現正開放報名。另外，迎星演唱會將在9月22日於屏菸1936文化基地辦理。