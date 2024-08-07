歷史建築屏東中正國小校長宿舍 活化打造綠色植物場域
創校逾120年屏東市中正國小，有座近90年歷史日式校長宿舍，屏東縣政府2014年登錄歷史建築，這座校長宿舍閒置40多年，縣府編列修復經費，歷時3年修復完成，經招商後由熱愛植物團隊「森舍聚場」經營，歷時1年試營運，6日正式開幕，搭配展覽，縣內數10名校長齊聚製作鹿角蕨，並提供植物手作課程，賦予老校長宿舍新生命。
屏東市中正國小日式校長宿舍位在屏東市上海路，鬧中取靜，閒置多年建物嚴重破損，地方曾發起搶救行動，縣府近年修復完成後，列入勝利星村成功區。
經招商後，由屏東科技大學一群熱愛植物的8名校友創立「森舍聚場」運營，團隊成員屏科大農園系校友賴駿紳說，團隊創業第4年，從長治鄉開始，之後到高樹鄉的屏東智慧農業學校，設置實體店面，再進駐高雄駁二據點，如今再回到屏東，以日式校長宿舍為基地，別具意義。
賴駿紳說，以「森舍聚場∣校長宿舍」為名，希望成為植物與生活文化聚集場所，並舉辦藝術個展，提供租借展覽空間及租借場地、包場活動等服務。
6日開幕，數十名校長齊聚，製作鹿角蕨上板，玩的很開心，一名校長說，場域很棒，也提供給學校研修一個不那麼硬梆梆的場域，感受綠色植物療癒感。且校長們齊聚分享校務經驗交流，不孤單。
中正國小校長宿舍是獨棟檜木建築，1935年興建，2014年被屏東縣政府登錄為歷史建築、2023年完成修復展開招商。根據文化部國家文化資產網資料，中正國小校長宿舍前身是日治時期的小學校，屬於日本人的小學校長宿舍。其官舍是屏東市區第一棟獨立官舍，具代表性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言