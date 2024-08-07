歷史建築屏東中正國小校長宿舍 活化打造綠色植物場域

創校逾120年屏東市中正國小，有座近90年歷史日式校長宿舍，屏東縣政府2014年登錄歷史建築，這座校長宿舍閒置40多年，縣府編列修復經費，歷時3年修復完成，經招商後由熱愛植物團隊「森舍聚場」經營，歷時1年試營運，6日正式開幕，搭配展覽，縣內數10名校長齊聚製作鹿角蕨，並提供植物手作課程，賦予老校長宿舍新生命。

屏東市中正國小日式校長宿舍位在屏東市上海路，鬧中取靜，閒置多年建物嚴重破損，地方曾發起搶救行動，縣府近年修復完成後，列入勝利星村成功區。

經招商後，由屏東科技大學一群熱愛植物的8名校友創立「森舍聚場」運營，團隊成員屏科大農園系校友賴駿紳說，團隊創業第4年，從長治鄉開始，之後到高樹鄉的屏東智慧農業學校，設置實體店面，再進駐高雄駁二據點，如今再回到屏東，以日式校長宿舍為基地，別具意義。

賴駿紳說，以「森舍聚場∣校長宿舍」為名，希望成為植物與生活文化聚集場所，並舉辦藝術個展，提供租借展覽空間及租借場地、包場活動等服務。

6日開幕，數十名校長齊聚，製作鹿角蕨上板，玩的很開心，一名校長說，場域很棒，也提供給學校研修一個不那麼硬梆梆的場域，感受綠色植物療癒感。且校長們齊聚分享校務經驗交流，不孤單。