醫生詩人曾貴海病逝 享壽79歲

有「醫生詩人」之稱的國策顧問曾貴海曾獲頒客家終身貢獻獎，罹患新冠肺炎又遭遇頑強病菌攻擊，昨病逝，享壽79歲。市長陳其邁哀痛失去1位亦師亦友的人；高市客委會主委楊瑞霞說，曾貴海是社運先鋒，在反美濃水庫運動中扮演要角，會說客語就不收掛號費，高雄是他的第二故鄉，不捨這位愛客家的慈祥長者離世。

曾貴海1946年出生於屏東縣佳冬鄉，求學及執業都在高雄市，擔任南社社長多年，早年擔任美濃愛鄉協會理事長，參與反美濃水庫及爭取衛武營都會公園等項社會運動；愛河「還河於民」政策與他的詩作有關聯，更是亞洲首位獲得「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」詩人獎的作家。

陳其邁說，兩人相識逾30年，曾貴海在衛武營都會公園，保護高屏溪及柴山等生態環保議題不遺餘力，也是優秀的胸腔內科醫師，文學貢獻良多，創作不少優美動人詩句，第一時間致電家屬，提供協助。

楊瑞霞說，曾醫師的記憶力非常好，也愛提攜後進，常當她面建議「誰不錯、誰很認真」，若向他請益，總是會很仔細聆聽內容，是位情緒穩定的親切長輩。

「只要客家的事就是我的事！」楊瑞霞回憶，曾醫師認同客家，常用這句話回應高市客委會提出的需求，感謝曾醫師為客家文化的付出與貢獻。