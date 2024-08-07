屏縣歷史建築活化…中正國小校長宿舍 變身教植園

創校逾120年的屏東市中正國小有1棟近90年日式校長宿舍，屏東縣政府2014年登錄歷史建築，這棟校長宿舍閒置40多年，縣府編列修復經費，歷時3年修復完成，經招商後由熱愛植物團隊「森舍聚場」經營，經1年試營運，昨開幕，搭配展覽，邀請縣內數10名校長齊聚製作鹿角蕨上板，未來提供植物手作課程，賦予老校長宿舍新生命。

中正國小日式校長宿舍位在屏東市上海路，鬧中取靜，因長年無人居住，建物嚴重破損，地方曾發起搶救行動，縣府近年修復完成後，列入勝利星村成功區。

經過招商後，由屏東科技大學8名熱愛植物的校友創立「森舍聚場」進駐，團隊成員屏科大農園系校友賴駿紳說，團隊創業第4年，從長治鄉開始，之後到高樹鄉的屏東智慧農業學校，有實體店面展示，再進駐高雄駁二據點，如今再回到屏東，將90年歷史校長宿舍為基地，別具意義，盼成為植物與生活文化聚集場所，提供租借展覽空間、場地、包場。

昨開幕，數10名校長齊聚，製作鹿角蕨上板，玩得很開心，1名校長說，場域很棒，提供給學校研修不那麼硬梆梆的場域，感受綠色植物療癒感。校長聚集分享辦學心得，不孤單。

根據文化部國家文化資產網資料，中正國小校長宿舍前身是日治時期小學校，屬日本人的小學校長宿舍。其官舍是屏東市區第1棟獨立官舍，具代表性。