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高雄逾20處水圳 停供搶修

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

凱米颱風挾帶豪大雨及大量泥沙，毀損埤圳且在渠道造成嚴重淤積，荖濃溪水系、旗山溪水系、岡山灌區、曹公灌區等逾20處水圳停止供水展開搶修。農水署高雄管理處表示，施工期間將暫停供灌，因溪流水位仍高影響施工進度，美濃獅子頭圳預計15日恢復供灌，六龜大津圳要到下月15日才完工。

高雄管理處公告，旗山灌區含荖濃溪水系及旗山水系，包括邦復坑圳、仙人圳、大津圳、獅子頭圳、龜山圳、五里埔圳、旗山圳等15處水圳停供，岡山灌區阿公店水庫、復興渠站，曹公灌區曹公圳、大寮圳、林園圳等地水圳也辦理搶修及搶通工程，各地完工時間不一。

高雄管理處長呂文豪表示，此次颱風除水圳渠道受損，主要是進水口泥沙淤積導致水圳無法引水，最嚴重的地區是曹公灌區，因溪流水位還很高，機械無法下達河床搶修，施工進度較慢。

呂文豪說，近期高雄灌區以雜作為主，二期稻作面積比一期稻少很多，另近日降雨豐沛，農民對灌溉水的需求低，停供影響不會太大，整體修復經費約1800萬元。

美濃一期稻作面積約1500公頃，二期稻面積僅20公頃左右。農民說，這個時節常下雨，農作物不怕缺水，水圳停灌影響不大。

凱米颱風 岡山 獅子

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