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陳其邁：曾貴海詩作充滿對高雄的期待與疼惜

中央社／ 高雄6日電
高雄市府2022年舉辦的曾貴海獲獎分享會，當時市長陳其邁與曾貴海在台上朗讀詩作「明日新城」。圖／取自陳其邁臉書
高雄市府2022年舉辦的曾貴海獲獎分享會，當時市長陳其邁與曾貴海在台上朗讀詩作「明日新城」。圖／取自陳其邁臉書

高雄市長陳其邁今天說，醫師、詩人曾貴海詩中充滿對高雄這座城市的期盼與疼惜，更對民主與城市治理有許多貢獻，「曾醫師的去世，是台灣社會的一大損失。」

曾貴海凌晨辭世，享壽78歲；陳其邁與曾貴海亦師亦友，陳其邁回憶，曾與曾貴海共同朗誦曾貴海詩作「明日新城」，詩中充滿對高雄這座城市的期盼與疼惜，在高雄蛻變轉型過程中，處處可見曾貴海身影。

陳其邁也引「黃昏自畫像」一詩，形容曾貴海對民主與城市治理的遠見與貢獻，如指引方向的星光。

高雄市政府文化局晚間發布新聞稿表示，曾貴海集詩人、醫師、環境保護、社會運動、人權及教育改革身分於一身，被譽為「南台灣綠色教父」，催生如「衛武營都會公園」與「搶救高屏溪」等行動。

文化局說，曾貴海民國35年生於屏東縣佳冬鄉、定居高雄，高中開始創作新詩，就讀高雄醫學院時，與蔡豐吉、王永哲與凃秀田等創立「阿米巴詩社」，培育出許多具人文關懷醫者。

曾貴海20歲時以筆名林閃投稿「詩的纖維」於「笠」詩刊，並接續出版「鯨魚的祭典」、「高雄詩抄」、「台灣男人的心事」、「原鄉‧夜合」、「南方山水的頌歌」與「孤鳥的旅程」等22本詩集，被外譯為多國語言。

文化局說，曾貴海創作題材橫跨客語、台語及原住民題材等多元面向，作品具極大藝術延展性，陸續被改編為文學音樂劇場專輯。

文化局長王文翠表示，曾貴海50多年來筆耕不斷，持續書寫台灣人民生存處境，作品跨越語言隔閡、感動不同國家民眾，獲2022年「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」（Ileana Espinel Cedeño）第15屆國際詩人獎肯定，成為這獎項首名獲獎亞洲詩人。

王文翠說，曾貴海藉詩文讓台灣文學與世界相遇、看見台灣土地故事，也促成文化局盛大舉辦「2023高雄世界詩歌節」，提供不同世代台灣詩人與國際詩人交流平台。

文化局說，曾貴海先後擔任「笠」詩及「文學台灣」雜誌社社長，常說：「真正文學的聲音，應表達這片土地的苦難、悲憫、命運和人民的情感與希望。」

曾貴海曾說，在「醫生、社會運動者、詩人3種身分當中，他會以詩人身分為第一優先。」文化局表示，曾貴海化思想為文字，以具體行動號召、凝聚在地能量。哲人雖已遠，但曾貴海精神將成為種子，等待再次發芽茁壯時刻。

文化局 曾貴海 詩人 陳其邁

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