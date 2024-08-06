中油林園廠安全閥跳脫致蒸氣逸散 操作違規遭罰
中油林園廠今天凌晨因產生過量蒸氣導致安全閥跳脫，造成蒸氣逸散空氣中，經高市府環保局派員了解，認定廠方未按核定內容操作，將依空污法裁罰新台幣10萬至2000萬元。
高雄市政府環保局人員指出，中油林園廠輕油裂解製程在今天凌晨0時20分許，因低壓蒸氣產生器控制閥異常，造成過量高壓蒸氣進入系統，以致超出安全閥設定壓力，導致安全閥跳脫，造成蒸氣逸散空氣中。
環保局表示，廠方未依操作許可證核定內容維持設備操作壓力，造成安全閥跳脫逸散蒸氣，違反空氣污染防制法第24條規定，將開罰10萬至2000萬元。確切裁罰金額需待廠商陳述意見後才開罰，依法最高可裁罰2000萬元。
環保局表示，中油林園廠今年1月至今統計有6次空汙事故，前5次被裁罰總計277萬5000元。
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