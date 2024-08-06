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高捷三多商圈站商場9月營運 28個櫃位打造小資族輕商場

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
墨凡公司在高捷三多商圈站打造「参DUO商場」，目前捷運站內已開始搭設輕鋼架。記者潘奕言／攝影
墨凡公司在高捷三多商圈站打造「参DUO商場」，目前捷運站內已開始搭設輕鋼架。記者潘奕言／攝影

繼美麗島站、高雄車站高雄捷運商場陸續啟用後，經營的墨凡公司再取得R8三多商圈站經營權，將打造「参DUO商場」，預計今年9月開始營運，目前捷運站內已開始搭設輕鋼架。墨凡表示，商場將規畫28個櫃位，定位為「小資族簡單美捷運站」。

繼2022年7月美麗島墨凡商場開幕，2023年12月墨凡・高雄駅一番街開幕後，墨凡公司再標下三多商圈站，打造捷運新商場。總經理薛浚鴻表示，三多商場定位為「小資族簡單美捷運站」，將以輕鋼架隔出28個櫃位，以色塊分區。

商場將以生活、服飾、配件、點心、美妝美容來規畫與招募，目前已與8成商家簽約，先由生活點心連鎖品牌Mister Dount，及全家便利商店領軍進駐，9月前包括各美妝服飾配件、獨立品牌將陸續進場。

薛浚鴻表示，商場9月開始營運，並搭配每周市集活動熱場，12月規畫正式造勢活動。三多商圈周邊百貨商場林立，該捷運站運量一直穩居高捷第4名，墨凡希望結合原本三多商圈的環境及客源，替車站添增商業活力。

高雄好過日協會認為，因商場量體小，與美麗島及高雄車站相比集客力有限，但若經營得當，應能改善車站活力與增添商業氣息。

三多商圈站運量一直穩居高捷第4名。記者潘奕言／攝影
三多商圈站運量一直穩居高捷第4名。記者潘奕言／攝影
三多商圈站運量一直穩居高捷第4名。記者潘奕言／攝影
三多商圈站運量一直穩居高捷第4名。記者潘奕言／攝影

美妝 高雄捷運 高雄車站

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