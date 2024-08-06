立委許智傑賀麟洋配奪金「發200份雞排」 眾人喊：台灣加油

麟洋配衛冕奪金，各地發起慶祝活動，高雄鳳山在地3C業者「鳳山大聯盟」舉辦發送200份雞排快閃活動，立委許智傑一同參與，有民眾提早2小時排隊領號碼牌，不少人高喊「台灣加油」，希望台灣隊繼續奪牌，業者表示身為同樣生活在這片土地上的我們與有榮焉，發雞排是個小小活動，但相信代表團的選手們未來一定可以再度奪牌。

許智傑胞弟、前民進黨高市黨部主委許智善今代表出席活動表示，本屆奧運進入第2周賽程，台灣國手在運動場上努力奮鬥，讓全世界觀眾為台灣喝采，一起高喊「Taiwan team、Team Taiwan」，尤其王齊麟跟李洋的羽球男雙組合，更是讓全世界觀眾關注，全國同胞都在為他們加油，全世界都看到台灣在運動場上發光發熱。

一名從臉書上得知此次活動的民眾表示，看到許智傑響應店家發雞排活動，對許的好感度有提升，過去許也曾邀請紙風車劇團來鳳山表演，但如果要參選市長的話，仍要看他的政見內容，是否能延續陳其邁的政績如5GAIOT、科技S廊道、交通等；文山里長黃惠玲則說，這次結合企業發送雞排，是向地方傳遞正能量，相當樂見許智傑參加市長初選，將對鳳山的照顧擴及到全高雄。

「連勝真的很難得，希望奧運選手也能繼續拿牌！」此次出錢發送雞排的業者翁裕欽表示說，這次跟許智傑一起結合舉辦「拿金牌發雞排」活動；搶道頭香第1號號碼牌的陳姓婦人則說，下午1點45分因為辦事經過，就直接到現場領號碼牌，沒想到拿到1號，大讚麟洋是台灣之光，另名拿到175號的國小生則說看到得金牌的那一刻，「心情很爽啦」。