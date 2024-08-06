快訊

奧運田徑／楊俊瀚復活賽20秒73 分組第3無緣準決賽

持續高溫！明天立秋慎防午後雷陣雨 下周觀察颱風生成

中職／傳郭天信、張政禹也打德州撲克 龍隊下放二軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委許智傑賀麟洋配奪金「發200份雞排」 眾人喊：台灣加油

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
麟洋配衛冕奪金，各地發起慶祝活動，高雄鳳山在地3C業者「鳳山大聯盟」舉辦發送200份雞排快閃活動，立委許智傑一同參與響應。記者宋原彰／攝影
麟洋配衛冕奪金，各地發起慶祝活動，高雄鳳山在地3C業者「鳳山大聯盟」舉辦發送200份雞排快閃活動，立委許智傑一同參與響應。記者宋原彰／攝影

麟洋配衛冕奪金，各地發起慶祝活動，高雄鳳山在地3C業者「鳳山大聯盟」舉辦發送200份雞排快閃活動，立委許智傑一同參與，有民眾提早2小時排隊領號碼牌，不少人高喊「台灣加油」，希望台灣隊繼續奪牌，業者表示身為同樣生活在這片土地上的我們與有榮焉，發雞排是個小小活動，但相信代表團的選手們未來一定可以再度奪牌。

許智傑胞弟、前民進黨高市黨部主委許智善今代表出席活動表示，本屆奧運進入第2周賽程，台灣國手在運動場上努力奮鬥，讓全世界觀眾為台灣喝采，一起高喊「Taiwan team、Team Taiwan」，尤其王齊麟跟李洋的羽球男雙組合，更是讓全世界觀眾關注，全國同胞都在為他們加油，全世界都看到台灣在運動場上發光發熱。

一名從臉書上得知此次活動的民眾表示，看到許智傑響應店家發雞排活動，對許的好感度有提升，過去許也曾邀請紙風車劇團來鳳山表演，但如果要參選市長的話，仍要看他的政見內容，是否能延續陳其邁的政績如5GAIOT、科技S廊道、交通等；文山里長黃惠玲則說，這次結合企業發送雞排，是向地方傳遞正能量，相當樂見許智傑參加市長初選，將對鳳山的照顧擴及到全高雄。

「連勝真的很難得，希望奧運選手也能繼續拿牌！」此次出錢發送雞排的業者翁裕欽表示說，這次跟許智傑一起結合舉辦「拿金牌發雞排」活動；搶道頭香第1號號碼牌的陳姓婦人則說，下午1點45分因為辦事經過，就直接到現場領號碼牌，沒想到拿到1號，大讚麟洋是台灣之光，另名拿到175號的國小生則說看到得金牌的那一刻，「心情很爽啦」。

許智傑透過影片說，麟洋配這對組合真的不簡單，不僅為臺灣奪首金、更是創下奧運紀錄，這是臺灣的驕傲與光榮，麟洋配的金牌，不僅臺灣上下舉國歡騰，更紛紛發起各項慶祝活動。

麟洋配衛冕奪金，各地發起慶祝活動，高雄鳳山在地3C業者「鳳山大聯盟」舉辦發送200份雞排快閃活動，立委許智傑一同參與響應。記者宋原彰／攝影
麟洋配衛冕奪金，各地發起慶祝活動，高雄鳳山在地3C業者「鳳山大聯盟」舉辦發送200份雞排快閃活動，立委許智傑一同參與響應。記者宋原彰／攝影
麟洋配衛冕奪金，各地發起慶祝活動，高雄鳳山在地3C業者「鳳山大聯盟」舉辦發送200份雞排快閃活動，立委許智傑一同參與響應。記者宋原彰／攝影
麟洋配衛冕奪金，各地發起慶祝活動，高雄鳳山在地3C業者「鳳山大聯盟」舉辦發送200份雞排快閃活動，立委許智傑一同參與響應。記者宋原彰／攝影
麟洋配衛冕奪金，各地發起慶祝活動，高雄鳳山在地3C業者「鳳山大聯盟」舉辦發送200份雞排快閃活動，立委許智傑一同參與響應。記者宋原彰／攝影
麟洋配衛冕奪金，各地發起慶祝活動，高雄鳳山在地3C業者「鳳山大聯盟」舉辦發送200份雞排快閃活動，立委許智傑一同參與響應。記者宋原彰／攝影

奧運 許智傑 雞排

延伸閱讀

奧運羽球／王齊麟曬「超猛核心照」網敲碗：用這姿勢16蹲

「麟洋配」陸網信以為真！李洋牽手王齊麟1動作藏玄機

卓揆高雄勘災不見立委黃捷曝原因 這3人爭市長初選頻卡位

許智傑掛看板要選高雄市長 邱議瑩：看板蠻可愛

相關新聞

高捷三多商圈站商場9月營運 28個櫃位打造小資族輕商場

繼美麗島站、高雄車站的高雄捷運商場陸續啟用後，經營的墨凡公司再取得R8三多商圈站經營權，將打造「参DUO商場」，預計今年...

立委許智傑賀麟洋配奪金「發200份雞排」 眾人喊：台灣加油

麟洋配衛冕奪金，各地發起慶祝活動，高雄鳳山在地3C業者「鳳山大聯盟」舉辦發送200份雞排快閃活動，立委許智傑一同參與，有...

中央補助款教育預算執行率欠佳 屏東縣政府這樣說

審計部公布去年度中央政府總決算審核報告指出，屏東縣政府在教育預算執行率欠佳。屏東縣府教育處表示，屏東縣府112年中央對地...

凱米颱風造成高雄多處埤圳受損或淤積 全面停供搶修

凱米颱風挾帶豪大雨及大量泥沙，毀損埤圳且在渠道造成嚴重淤積，荖濃溪水系、旗山溪水系、岡山灌區、曹公灌區等逾20處水圳停止...

台南黃金海岸擱淺貨輪擬就地拆解 成期間限定景點

因颱風凱米影響導致8艘外籍貨輪擱淺於台南、高雄、屏東等地，擱淺在台南黃金海岸沙灘的多哥籍貨輪蘇菲亞號，意外成熱門景點，因...

北高雄水管連接工程「預計停水9小時」 影響範圍跨3區

北高雄岡山、永安、路竹區多條道路因水公司大岡山給水站做新送水管線工程的新舊管線連接，將在8月8日早上9點至晚上6點停水，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。