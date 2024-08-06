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中央補助款教育預算執行率欠佳 屏東縣政府這樣說

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
審計部公布去年度中央政府總決算審核報告指出，屏東縣政府在教育預算執行率欠佳。屏東縣府教育處表示，因去年颱風頻繁導致工程進度未達規定，無法如期撥補助經費。圖屏縣府外觀。圖／報系資料照
審計部公布去年度中央政府總決算審核報告指出，屏東縣政府在教育預算執行率欠佳。屏東縣府教育處表示，因去年颱風頻繁導致工程進度未達規定，無法如期撥補助經費。圖屏縣府外觀。圖／報系資料照

審計部公布去年度中央政府總決算審核報告指出，屏東縣政府在教育預算執行率欠佳。屏東縣府教育處表示，屏東縣府112年中央對地方一般性補助考核款指定項目取得滿分成績。部分預算執行率不佳，主要教育工程建設經費，因去年颱風頻繁導致工程進度未達規定，無法如期撥補助經費。

屏縣府教育處表示，屏東縣在112年中央對地方一般性補助款考核指定項目取得滿分成績，可見在執行中央對地方一般性補助款上確依所列計畫執行。

教育處表示，教育預算執行率欠佳，近年積極爭取中央補助各項教育工程建設經費，包含操場改建、風雨球場、體育館興建等各式運動場館、學生宿舍興建、老舊廁所整修工程及老舊校舍整建工程等項目，執行補助款須依工程執行進度向中央請款，因為2023年颱風頻繁致工程進度未達規定，無法如期請撥補助經費，因此執行率較低，執行率為75％，未達8成，

教育處表示，改善方式將加速各項計畫撥款速度，調整各項經費執行規畫期程，落實執行，提高預算執行率。

屏東縣政府 廁所 颱風

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