台南黃金海岸擱淺貨輪擬就地拆解 成期間限定景點

因颱風凱米影響導致8艘外籍貨輪擱淺於台南、高雄、屏東等地，擱淺在台南黃金海岸沙灘的多哥籍貨輪蘇菲亞號，意外成熱門景點，因評估難以拖離，最快8月底前動工就地拆解。

颱風凱米於7月底影響台灣期間，共有8艘外籍貨輪擱淺，其中3艘在台南外海，有2艘在安南區海域，離岸較遠，蘇菲亞號（SOPFIA）擱淺於南區黃金海岸喜樹沙灘，吸引不少民眾前往觀看，還有網友稱為「台版鐵達尼號」場景，社群網站出現許多「網美照」，並分享拍攝技巧，意外成為爆紅景點。

海巡署南部分署人員粗估，在3日、4日週末假日期間，每天都有超過1000人次前往貨輪擱淺處附近，台17線也湧入大量車潮，附近地區住戶驚呼未曾看過這麼多觀光人潮，連攤販都聞風而至。

交通部航港局南部航務中心已要求船東提出移除計畫，目前已完成抽油作業，初步評估拖離難度高，預計以就地拆解方式處理，估最快8月底前動工。

海巡署南部分署發布新聞稿指出，每日漲退潮會造成擱淺貨輪位移或周圍沙灘鬆動可能性，民眾勿太靠近，以免發生危險；已派員於現場設置管制範圍，並列入巡邏勤務巡查重點，向民眾進行安全宣導。