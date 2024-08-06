北高雄水管連接工程「預計停水9小時」 影響範圍跨3區

北高雄岡山、永安、路竹區多條道路因水公司大岡山給水站做新送水管線工程的新舊管線連接，將在8月8日早上9點至晚上6點停水，水公司提醒建築物的自來水進水口若低於地面的用戶，在停水期間，請將總表前的制水閥栓關閉，以避免發生虹吸污染，水公司會依照實際執行時，將儘量縮小停水範圍及時間，此次無降壓地區。

此次停水受影響區域包括岡山區中山南路、本洲一街、永工一路、永工五路、維新路。永安區有中華街、新興路、新華路、本洲一街、永工一路、永工七路、永工三路、永工九路、永工二路、永工五路、永工六路、石斑路、維新路。路竹區則是三民路、中山南路、中山路、中山高南科高雄園區聯絡道、中正路、保安路、保民路、保生街、北嶺二路、北嶺五路、北嶺六路、北嶺六路匝道、大同路、復興路、新民路、民主路、民富街、民強街、民族路、民族路匝道、民有路、民權路、民治路、路科二路。