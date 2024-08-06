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高雄微笑公園步道鋪面改善 完工重新開放使用

中央社／ 高雄6日電

位於高雄市天祥二路的微笑公園，橋梁經多年使用，原橋梁鋪面已多處破損，為維護行人通行安全，水利局籌措經費約新台幣160萬元進行改善，近日完工重新開放使用。

高雄市水利局今天新聞稿表示，微笑公園位於天祥二路愛河段，愛河上環狀造型橋梁構成公園內獨有的微笑曲線，但橋梁經多年使用，原橋梁鋪面已多處破損。

此外，原有步道為木棧道，經20多年使用及日曬雨淋造成塌陷或翹起進而導致多處不平整，也因為木質鋪面材料常年維護不易，影響行人通行安全。

水利局表示，為改善人行橋梁步道平整度和欄杆生鏽情況，籌措經費約160萬元進行改善，步道鋪面改為混凝土鋪面刷毛，提升耐用性和安全性，周邊欄杆也進行除鏽、批土和油漆，維持結構安全性和恢復整體美觀性，近日完工開放使用。

水利局指出，微笑公園有流暢的自行車道和豐富的綠蔭植栽，帶狀綠廊往北串聯高鐵站，往西串聯蓮池潭、濕地等生態動線，往東串聯愛河並連接下游河堤公園，此次改善使社區周邊步道系統串聯更完善，歡迎市民前往散步運動。

愛河 橋梁 水利局

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