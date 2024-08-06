曾貴海醫師辭世 陳其邁哀痛：失去亦師亦友的重要朋友

醫生詩人曾貴海醫師今晨離世，市長陳其邁表示，他跟曾貴海有30年亦師亦友的交情，失去一位重要的朋友，內心非常哀痛。

陳其邁今天下午在淨零學院主持市政會議，受訪表示，今早收到曾醫師辭世的訊息，真的非常哀痛，因為他跟曾醫師可說是30年亦師亦友；曾在高雄社運如衛武營自然公園，保護高屏溪、柴山等生態環保議題不遺於力，同時也是優秀的胸腔內科醫師，服務非常多病患，另在文學上的貢獻，創作許多優美動人詩句。

陳其邁說，今天早上已跟師母通過電話，特別表達誠摯慰問，相關後事請文化局全力協助家人，希望把後事辦好，「對我來講，不僅失去一位重要的朋友」，高雄這幾年不斷進步，曾醫師可說是重要的推手，令人非常哀痛。