曾貴海醫師辭世 陳其邁哀痛：失去亦師亦友的重要朋友
醫生詩人曾貴海醫師今晨離世，市長陳其邁表示，他跟曾貴海有30年亦師亦友的交情，失去一位重要的朋友，內心非常哀痛。
陳其邁今天下午在淨零學院主持市政會議，受訪表示，今早收到曾醫師辭世的訊息，真的非常哀痛，因為他跟曾醫師可說是30年亦師亦友；曾在高雄社運如衛武營自然公園，保護高屏溪、柴山等生態環保議題不遺於力，同時也是優秀的胸腔內科醫師，服務非常多病患，另在文學上的貢獻，創作許多優美動人詩句。
陳其邁說，今天早上已跟師母通過電話，特別表達誠摯慰問，相關後事請文化局全力協助家人，希望把後事辦好，「對我來講，不僅失去一位重要的朋友」，高雄這幾年不斷進步，曾醫師可說是重要的推手，令人非常哀痛。
陳其邁在臉書提及，曾醫師一直給他很多的引領與關懷，猶如指引方向的星光；30年亦師亦友的交情，當年一群人在黃文龍醫師診所的地下室暢談對故鄉願景，有關高屏溪、柴山與衛武營自然公園，築夢逐夢情景，難以忘記。立委林岱樺留言說，感恩曾醫師的奉獻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言