快訊

半個台灣下雨了！ 雨區擴大「12縣市豪大雨特報」 恐下到晚上

白開水也有保存期限！營養師曝「4種水不要喝」：細菌、毒素全入口

奧運拳擊／國際拳總干擾林郁婷 中華奧會發警告函

曾貴海醫師辭世 陳其邁哀痛：失去亦師亦友的重要朋友

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市府2022年舉辦的曾貴海獲獎分享會，當時市長陳其邁與曾貴海在台上朗讀詩作「明日新城」。圖／取自陳其邁臉書
高雄市府2022年舉辦的曾貴海獲獎分享會，當時市長陳其邁與曾貴海在台上朗讀詩作「明日新城」。圖／取自陳其邁臉書

醫生詩人曾貴海醫師今晨離世，市長陳其邁表示，他跟曾貴海有30年亦師亦友的交情，失去一位重要的朋友，內心非常哀痛。

陳其邁今天下午在淨零學院主持市政會議，受訪表示，今早收到曾醫師辭世的訊息，真的非常哀痛，因為他跟曾醫師可說是30年亦師亦友；曾在高雄社運如衛武營自然公園，保護高屏溪、柴山等生態環保議題不遺於力，同時也是優秀的胸腔內科醫師，服務非常多病患，另在文學上的貢獻，創作許多優美動人詩句。

陳其邁說，今天早上已跟師母通過電話，特別表達誠摯慰問，相關後事請文化局全力協助家人，希望把後事辦好，「對我來講，不僅失去一位重要的朋友」，高雄這幾年不斷進步，曾醫師可說是重要的推手，令人非常哀痛。

陳其邁在臉書提及，曾醫師一直給他很多的引領與關懷，猶如指引方向的星光；30年亦師亦友的交情，當年一群人在黃文龍醫師診所的地下室暢談對故鄉願景，有關高屏溪、柴山與衛武營自然公園，築夢逐夢情景，難以忘記。立委林岱樺留言說，感恩曾醫師的奉獻。

市長陳其邁表示，他跟曾貴海有30年亦師亦友的交情，失去一位重要的朋友，內心非常哀痛。記者徐白櫻／攝影
市長陳其邁表示，他跟曾貴海有30年亦師亦友的交情，失去一位重要的朋友，內心非常哀痛。記者徐白櫻／攝影

朋友 醫師 陳其邁

延伸閱讀

全為了胡瓜！張秀卿自爆少賺好幾百萬

「麟洋配」巴黎奧運連霸 高雄圓山大飯店推優惠慶祝

台日大港水果祭8月24日登場 陳其邁與日代表拚料理

柯文哲認藍白合「2黨DNA差太多」 陳其邁：這是給民眾黨吃豆腐

相關新聞

北高雄水管連接工程「預計停水9小時」 影響範圍跨3區

北高雄岡山、永安、路竹區多條道路因水公司大岡山給水站做新送水管線工程的新舊管線連接，將在8月8日早上9點至晚上6點停水，...

曾貴海醫師辭世 陳其邁哀痛：失去亦師亦友的重要朋友

醫生詩人曾貴海醫師今晨離世，市長陳其邁表示，他跟曾貴海有30年亦師亦友的交情，失去一位重要的朋友，內心非常哀痛。

台南黃金海岸擱淺貨輪擬就地拆解 成期間限定景點

因颱風凱米影響導致8艘外籍貨輪擱淺於台南、高雄、屏東等地，擱淺在台南黃金海岸沙灘的多哥籍貨輪蘇菲亞號，意外成熱門景點，因...

高雄微笑公園微笑橋改善 改混凝土鋪面刷毛更安全

高雄市微笑公園在天祥二路的愛河段，在愛河上設計了環狀造型橋梁，特有的微笑曲線像極了「微笑橋」，不過因橋梁使用多年，原橋梁...

中央補助款執行率澎湖偏低 縣府：離島工程發包不易

審計部審核112年度中央補助地方政府預算執行率，澎湖縣政府基本設施及教育經費的預算執行率，遭點名「偏低」。澎湖縣府今天表...

「病患說客語免收掛號費」 醫生詩人曾貴海今晨病逝

有「醫生詩人」之稱的國策顧問曾貴海曾獲頒客家終身貢獻獎，數月前罹患新冠肺炎，後來又遭遇頑強病菌攻擊，在與病魔對抗2個月後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。