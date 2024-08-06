高雄微笑公園微笑橋改善 改混凝土鋪面刷毛更安全

高雄市微笑公園在天祥二路的愛河段，在愛河上設計了環狀造型橋梁，特有的微笑曲線像極了「微笑橋」，不過因橋梁使用多年，原橋梁鋪面已多處破損，為維護行人通行安全，水利局進行改善，並於113年7月重新開放使用。

水利局表示，微笑公園是北高雄重要的綠帶，有豐富的綠蔭植栽及自行車道，北串聯高鐵站，西串聯蓮池潭、濕地等生態動線，東串聯愛河並連接下游河堤公園，為民眾休閒散步、慢跑和自行車騎乘提供舒適空間。

微笑橋原有步道為木棧道，經20多年使用及日曬雨淋，已有多處損壞，路面不平整，易造成危險。因為木質鋪面材料常年維護不易，影響行人通行安全，水利局因此籌措經費約160萬元，改善人行橋梁步道平整度和欄杆生鏽狀況。