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高史博「獅子舞特展」 跨海日本冰見市展出

中央社／ 高雄6日電

高雄市立歷史博物館「跨海的獅子舞─高雄的舞獅文化交流展」，即日起至9月1日在日本冰見市立博物館展出。台灣傳統舞獅文化移師日本，促進台日交流並推廣民間傳統表演藝術。

高史博今天發布新聞稿表示，「舞獅」是多數台灣人的共同記憶，在日本「獅子舞」也同樣盛行。去年高史博因舉行戲獅甲活動，與日本冰見市役所、冰見市立博物館合作，推出「跨海的獅子舞」特展；今年則赴日展出「跨海的獅子舞─高雄的舞獅文化交流展」（海を渡る獅子舞─高雄の「舞獅」文化交流展）。

冰見市長林正之表示，這是首次在冰見市舉辦以高雄「舞獅」為題的交流展，透過這檔交流展，看見冰見與高雄彼此的共通點和相異處，期望能更加增進彼此的文化理解，祝願兩個城市之間的友誼更加深厚。

高史博館長李文環提到，去年在高雄迎接「冰見獅子」，讓觀眾得以認識獨特的日本獅子舞文化。今年延續雙方交流情誼，克服許多困難，台灣舞獅跨越海洋與國界，讓冰見市民能近距離感受台灣歷史文化魅力，更期望以此為開端，未來與日本更多地區文化交流。

「跨海的獅子舞」展覽分為「舞獅文化在台灣」、「台灣獅百百種」、「日台舞獅比一比」3大區，入口處有當今主流的醒獅，展現威風凜凜的獅王霸氣。

高史博也展出館藏，由人稱「獅王」黃俊然製作的「紙糊彩繪獅頭」，以及特別借出小港龍湖廟「港仔墘獅陣」青頭獅、鹿港「獅公館工坊」製作的台灣獅、客家獅及紅頭獅等不同用途的獅頭與樂器、道具等實體文物，展開視覺的饗宴。

高史博指出，為推廣高雄舞獅文化底蘊，展覽中也呈現全台知名的內門宋江獅陣、享譽國際的獅王爭霸賽「高雄戲獅甲」與2023「獅王冠軍」基隆長興呂師父龍獅戰鼓團錦旗。

博物館 日本 獅子

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