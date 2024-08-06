中央補助款執行率澎湖偏低 縣府：離島工程發包不易

審計部審核112年度中央補助地方政府預算執行率，澎湖縣政府基本設施及教育經費的預算執行率，遭點名「偏低」。澎湖縣府今天表示，這2項經費執行上，都因部分工程受缺工影響，導致影響執行進度。

澎湖縣政府今天表示，澎縣府112年度教育預算執行率為83.71%，高於平均80％以上，惟部分工程因缺工問題未執行，執行項目包含教育設施、教師宿舍、活動中心等經費有保留情形。

澎湖縣府並指出，澎湖為島縣是90多座群島所組成，除了澎湖本島還有2級和3級離島，離島工程發包不易，缺工缺料工程經常流標，導致影響執行進度。

澎湖縣政府行政處長陳鈺雲表示，澎縣府112年度一般性補助款執行情形考核結果，財政績效與年度預算編製及執行全國排名第一，但基本設施成績相較 111年度有下滑情形，澎湖縣審計室審核報告指出，縣府一般性補助款整體執行率達92.91％，此次成績下滑主要原因是部分工程多次流標。