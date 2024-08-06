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「病患說客語免收掛號費」 醫生詩人曾貴海今晨病逝

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
有醫師詩人之稱的曾貴海（左）今晨病逝，高市客委會主委楊瑞霞（右）感到傷心及不捨。圖／楊瑞霞提供
有醫師詩人之稱的曾貴海（左）今晨病逝，高市客委會主委楊瑞霞（右）感到傷心及不捨。圖／楊瑞霞提供

有「醫生詩人」之稱的國策顧問曾貴海曾獲頒客家終身貢獻獎，數月前罹患新冠肺炎，後來又遭遇頑強病菌攻擊，在與病魔對抗2個月後，今早傳出不幸病逝消息，享壽79歲。高市客委會主委楊瑞霞說，曾貴海是社運先鋒，在反美濃水庫運動中扮演要角，只要會說客語就不收掛號費，高雄是他的第二故鄉，很遺憾這樣一位愛客家的慈祥長者離世。

高雄市府表示，市長陳其邁與曾貴海私交深厚，得知消息後深感不捨，也很遺憾畢生投入文學、社運與民主運動的曾醫師去世，這是台灣社會的一大損失，已指派文化局全力協助家屬處理後事。

曾貴海1946出生於屏東縣佳冬鄉，求學及執業都在高雄市，擔任南社社長多年，早年擔任美濃愛鄉協會理事長，參與反美濃水庫及爭取設立衛武營公園等項社會運動，愛河「還河於民」政策也是受他的詩影響。

曾貴海在行醫之餘也勤於筆耕，出版詩集屢獲各大文學獎，2017年獲行政院客委會頒發「客家終身貢獻獎」，2022年更以首位亞洲人之姿，榮獲「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」第15屆Ileana Espinel Cedeño國際詩人獎。

客委會主委楊瑞霞說，曾醫師的記憶力非常好，也愛提攜後進，常當她面建議「誰不錯、誰很認真」，若有人向他請益，總是會很仔細聆聽對方說話，是位情緒穩定的親切長輩。

「只要客家的事就是我的事！」楊瑞霞回憶，曾醫師非常認同客家，常用這句話來看待客家文化，也從不推辭文化推廣工作，只要病患會說客家話，免收掛號費，很不捨這樣一位默默認同客家文化、推廣客家文化的長者與世長辭。

曾貴海近年持續筆耕不懈，曾出版多本詩集，圖為2021年在衛武營舉辦的「唯有堅持」新書發表會。圖／楊瑞霞提供
曾貴海近年持續筆耕不懈，曾出版多本詩集，圖為2021年在衛武營舉辦的「唯有堅持」新書發表會。圖／楊瑞霞提供

客家文化 曾貴海 醫師

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